Реал Мадрид
0 : 0
Интер Милан
03.11.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

  • 02.11.2020 22:54
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Реал – Интер. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся мадридский «Реал» и миланский «Интер». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Ситуация перед третьим туром Лиги чемпионов в квартете B повернулась настолько неожиданным образом, что пока лидеры группы будут проводить свой матч на киевском НСК «Олимпийский», в столице Испании к своему противостоянию будут вести последнюю подготовку два оставшихся коллектива. Вопреки всем ожиданиям перед началом группового этапа, в категорию последних попали именно чемпион Испании и вице-чемпион Италии прошлого сезона. «Реал» крайне неудачно стартовал на международной арене, но в Ла Лиге уже успел забраться на первую строчку. Следовательно, последней команде нашего квартета необходимо будет наверстывать упущенное, в то время как «Интер» будет желать прервать серию из двух подряд ничейных результатов на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Интер».

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Илья Береза, Sport.ua

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