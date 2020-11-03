Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

«Реал» – «Интер» - 2:1



Бензема, 25, Рамос, 34 – Мартинес, 36

Видаль, 44

«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос, Васкес – Вальверде, Каземиро, Кроос – Азар, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Модрич, Марсело, Йович, Винисиус, Иско, Диас, Родриго, Сантос.

«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Д'Амброзио – Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими – Перишич, Мартинес.

Запасные: Паделли, Станкович, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Эриксен, Дармиан, Шкриниар, Найнгголан, Пинамонти.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).



44 мин. Видаль прыгнул в грубый подкат против Васкеса в центре поля.



41 мин. Фол от Бензема в верховой борьбе против Д'Амброзио у чужой штрафной.



40 мин. Видаль врезался в корпус Каземиро у границы своей штрафной.



38 мин. Гостям приходится выманивать соперников с их половины глубоким розыгрыше мяча.



35 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гениальный и нереально роскошный пас пяткой от Бареллы был завершен ударом в касание из-под Варана в исполнении Мартинеса!



34 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Рамос завершил ударом головой в дальний угол подачу углового с левого фланга от Крооса!



32 мин. Ханданович собой закрыл прострел Азара с левого фланга штрафной.



30 мин. Варан выбил мяч из-под ног Лаутаро в момент приема от соперника.



28 мин. Без Лукаку зацепа у чужой штрафной у Интера нет.



25 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бензема поразил пустые ворота, обогнав Хандановича в чужой штрафной. Тонкую передачу на него с правого фланга обороны своей команды отдал Хакими. По старой памяти.



23 мин. МОМЕНТ! Опустился уже за воротами хитрый удар Вальверде с рикошетом от газона из центра чужой штрафной! Классно оставил мяч партнеру Бензема.



22 мин. Рывок Хакими правым флангом завершился падением в чужой штрафной. Без фола.



21 мин. Ханданович забрал подачу с левого фланга.



19 мин. МОМЕНТ! Лаутаро низом пробил под опорную Куртуа с левого фланга штрафной, но голкипер сложился! И это с его-то ростом!



17 мин. Темп игры команды сбросили. Интер теперь владеет мячом.



14 мин. МОМЕНТ! Скользнул мяч по сетке с внешней стороны после выстрела сходу от Видаля из-за пределов штрафной!



13 мин. ОПАСНО! Кроос пробил с правого полуфланга из-за пределов штрафной точно в Хандановича.



12 мин. Реал в позиционной атаке на чужой половине.



9 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Барелла ударом головой завершал наброс с левого фланга штрафной от Перишича, но отправил мяч в верхний каркас ворот! Паника от обороны Реала очевидна в этом эпизоде!



8 мин. В центре очень плотно с обеих сторон. Мяч, в лучшем случае, находится в глубине одной из сторон поля.



6 мин. Васкес простреливал с правого фланга штрафной, но защитникам Интера удалось выбить мяч.



4 мин. МОМЕНТ! Ханданович над перекладиной перевел мяч после удара из центра штрафной от Асенсио!



2 мин. Не дал Васкес заработать угловой на левом фланге Янгу.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся мадридский «Реал» и миланский «Интер». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Ситуация перед третьим туром Лиги чемпионов в квартете B повернулась настолько неожиданным образом, что пока лидеры группы будут проводить свой матч на киевском НСК «Олимпийский», в столице Испании к своему противостоянию будут вести последнюю подготовку два оставшихся коллектива. Вопреки всем ожиданиям перед началом группового этапа, в категорию последних попали именно чемпион Испании и вице-чемпион Италии прошлого сезона. «Реал» крайне неудачно стартовал на международной арене, но в Ла Лиге уже успел забраться на первую строчку. Следовательно, последней команде нашего квартета необходимо будет наверстывать упущенное, в то время, как «Интер» будет желать прервать серию из двух подряд ничейных результатов на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Интер».