Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

В двух проведенных встречах группового турнира «горняки» набрали четыре очка и занимают первую позицию в группе В. На этой неделе команде Луиша Каштру предстоит провести два непростых противостояния. После дуэли с менхенгладбахской «Боруссией» донетчане сразятся с «Динамо» в рамках национального первенства. В минувшую пятницу «Шахтер» одержал уверенную победу над «Мариуполем» (4:1) и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, на четыре очка отставая от киевского клуба. «Боруссия» в групповом раунде дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2, причем «жеребята» оба раза упускали победу в концовке. «Реалу» в матче с менхенгладбахским клубом и вовсе удалось совершить камбэк со счета 0:2. Перед выездом в Киев «Боруссия» с минимальным счетом обыграла РБ «Лейпциг».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).