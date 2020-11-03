Шахтер Донецк
0 : 4
Боруссия М
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Шахтер – Боруссия М – 0:4. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 19:53
  • 33545 просмотров
  • 356 комментариев
Шахтер – Боруссия М – 0:4. LIVE
© ФК Шахтер

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:4

Алассан Плеа (8, 26), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Тете, Тайсон

Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Владислав Вакула, Жуниор Мораес

«Боруссия» М: Ян Соммер, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Йонас Хофман, Маркус Тюрам, Алассан Плеа

Запас: Макс Грюн, Тобиас Зиппель, Тони Янчке, Михаэль Ланг, Оскар Вендт, Ласло Бенеш, Валентин Лацаро, Рокко Райц, Ханнес Вольф, Брил Эмболо, Патрик Херрман, Ибраима Траоре

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Марлос из-за пределов штрафной пробил неточно.

44 мин. ГОЛ! 0:4! После навеса с углового Бенсебаинин не сумел пробить с первой попытки в борьбе с Бондарем, а со второй - расстрелял ворота!

42 мин. По фолам - 0:9.

41 мин. Неудачная атака Боруссии.

39 мин. Гости контролируют мяч.

36 мин. ОПАСНО! После прострела Штиндля из правого угла штрафной Плеа не попал в ближний угол!

35 мин. Корниенко из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

34 мин. После навеса с углового Тюрам головой пробил выше ворот.

33 мин. Опасно! Хофман пробил из правого угла штрафной, и Трубин перевел мяч на угловой!

31 мин. Игра идет в центре поля.

29 мин. МОМЕНТ! Тете справа ворвался в штрафную Боруссии, но с острого угла не сумел пробить голкипера!

26 мин. ГОЛ! 0:3! Плеа метров с 25-ти нанес мощный удар в левый от себя верхний угол, и Трубин в падении не сумел выручить!

24 мин. Соломон навесил с углового, и Тюрам головой выбил мяч.

22 мин. Агрессивный прессинг Боруссии заметно усложняет выход из обороны для горняков.

20 мин. Горняки контролируют мяч.

17 мин. ГОЛ! 0:2! Крамер решился на удар метров с 25-ти после рикошета от Бондаря мяч залетел в ворота! Уже упавший Трубин ничем не мог помочь своей команде.

15 мин. Оффсайд у Тюрама.

13 мин. После еще одного заброса Штиндль с лёта из правого угла штрафной не попал в дальний угол.

12 мин. Нойхаус из-за пределов штрафной пробил в руки Трубину.

10 мин. Тайсон из-за пределов штрафной низом пробил неточно.

8 мин. ГОЛ! 0:1! После длинного заброса на левый фланг Ляйнер прострелил в центр штрафной, и набежавший Плеа из-под Бондаря пробил точно в угол!

5 мин. Игра пока идет в основном в центре поля.

2 мин. Неудачная атака Боруссии.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

В двух проведенных встречах группового турнира «горняки» набрали четыре очка и занимают первую позицию в группе В. На этой неделе команде Луиша Каштру предстоит провести два непростых противостояния. После дуэли с менхенгладбахской «Боруссией» донетчане сразятся с «Динамо» в рамках национального первенства. В минувшую пятницу «Шахтер» одержал уверенную победу над «Мариуполем» (4:1) и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, на четыре очка отставая от киевского клуба. «Боруссия» в групповом раунде дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2, причем «жеребята» оба раза упускали победу в концовке. «Реалу» в матче с менхенгладбахским клубом и вовсе удалось совершить камбэк со счета 0:2. Перед выездом в Киев «Боруссия» с минимальным счетом обыграла РБ «Лейпциг».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Шахтер и Боруссия М, который пройдет 3 ноября в Киеве.
    • 10.43% (22)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 41.23% (87)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 23.7% (50)
      3. Ничья
    • 18.48% (39)
      4. Минимальная победа Боруссии М
    • 6.16% (13)
      5. Крупная победа Боруссии М
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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 03.11.2020 20:42
    0
    Макса 777 струей смыло
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.11.2020 20:42
    0
    Кто-то тут кудахтал про Барсу
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.11.2020 20:42
    0
    шо, уже е*ут?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 03.11.2020 20:42
    0
    сука я в шоке. как? желая шахтеру попасть в ле и не позорится. хотя и это будет тяжело
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2020 20:42
    +1
    Палкін: "В історію треба входити так, щоб пам'ятали"!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 03.11.2020 20:42
    0
    Тренера меняйте. Хочалава не везучий и играет плохо проходной двор с ним всегда команда проиграет. Меняйте тренера как у Боруссии поставил игру и тактику.
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 03.11.2020 20:42
    0
    Йоба боба
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 03.11.2020 20:42
    0
    Посадіть хто-небудь ахметова з суркісом у в'язницю, і я не буду собі нерви псувати цим гівном
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 03.11.2020 20:42
    0
    Немцы бьют - попадают в створ - как правило, гол. Шахтерские бразильцы бьют - почти все мимо.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 03.11.2020 20:42
    0
    Фуууууу, перша ліга!
    Ссылка
    eugenefromkings1232926
    online
      eugenefromkings1232926, 03.11.2020 20:42
    0
    Максик777, тебе еще смешно? Это карма. Сегодня смеятся будем мы
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.11.2020 20:42
    0
    мда уж....ну такого никто не ожидал
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 20:42
    0
    Юрий Тютюшев, 03.11.2020 20:41
    Так Додо в Реал , Трубин в Челси)))?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 20:42
    +1
    Народ, а шо с форевкой, давно не видать оного, надеюсь он не окочурился?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 20:42
    0
    С классным настроем вышел на игру "лидер группы"!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 03.11.2020 20:42
    0
    yuriy_kent, 03.11.2020 20:38
    А какие тут могут быть обиды? Дерби Донбасса всегда у меня вызывали смех.
    По игре видно что немцы как всегда играют на полную. Они не могут себе позволить недооценки соперника, как позволил себе Реал. Скорее всего в еврокубках весной нас представлять будет только Динамо. Буду очень рад ошибаться...
    Если честно БМ для меня вообще приятное открытие этой ЛЧ
    Та чего , 4 очка задел есть
    Надо где то ещё постараться один раз и ЛЕ в кармане
    Просто нужно чтобы Каштру понял , что надо из старого нового состава - слепить золотую середину
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 20:42
    +1
    бедные наши воротники, этот малолетка торбу получил полную, так уверенность совсем можно растерять
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 20:42
    +2
    Мда уж. Позорняк. Вина Каштру. Ошибся с тактикой и составом на игру
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 20:42
    +1
    Остановите поезд. Кроты выйдут
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 03.11.2020 20:42
    0
    Шахта в своєму репертуарі, кожен євросезону 1-2 рази розгромі поразки, Бразилии після 2 пропущено го завжди кидають грати...
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 03.11.2020 20:22
    +11
    Сегодня у Боруссии летит все куда надо ((((
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 03.11.2020 20:27
    +9
    Оце так грати товарняки в УПЛ. Діти в дюшці знають, розслабон піймав, попробуй потім настроїтись на щось серйозне. Бразильці і оборона, гра помноженана нуль.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.11.2020 20:26
    +8
    Закарпатфан просто марить бразильцями. А німці стабільно показують, що таке бразильці на сьогоднішній день.
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 03.11.2020 20:23
    +8
    позор.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 03.11.2020 20:22
    +8
    Позорный позор!!!!!!!!!!!
    Это вам за игру в поддавки с Мариуполем!!!
    Трубин днище!!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 03.11.2020 20:04
    +8
    bzzzzz, 03.11.2020 20:04
    Трубин дно ебаное
    Ну ставьте кудрявого до 50 лет
    Трубин имеет хорошую перспективу , а без ошибок , в 19 лет никак не будет .
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 03.11.2020 20:27
    +7
    Ну шо допригався Фекаліюк,будеш знать як динамо обсирати покидьок
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 03.11.2020 20:24
    +7
    Договорняк с мариуполем сделали, чтобы отдохнула основа, но сосут все равно
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 03.11.2020 20:21
    +7
    чуваки уходите с поля, иначе будет 0:5 , за 20 стартовых минут вообще не приблизится к штрафной. Выиграли у Реала и на этом уже наигрались в ЛЧ
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.11.2020 20:21
    +7
    Нету ни одной составляющей для успеха - ни атаки, ни защиты, ни прессинга. С реалом была атака, с интером защита, а тут совсем дно безнадёжное. Странно, казалось бы должны были уверенности и сыгранности набраться этим составом, а выходит полный пздц
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 20:21
    +7
    пздц позор какой-то третий забили и так легко будто с аматорами играют
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 03.11.2020 20:19
    +7
    Ну, що, Шановне Панство.., і куди ж зникл0 оце от оралозапліднене і аналонароджене -Maks7777 - ??? Чи інсульт хапанув чортугана, бєкаючого виключно на кАзлітон-органе...
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 03.11.2020 20:18
    +7
    эй вжопужучка бойкенючка вротберучка максучка7777 выползай
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 03.11.2020 20:08
    +7
    lenares85, 03.11.2020 20:07
    Играли с 3 мя командами и везде автобус , получается Шахтер самая слабая команда в группе
    По стоимости состава да. К тому же буки изначально отдавали Шахте 4 место, которое Шахтёр всё ещё может занять.
    Ссылка
    p_s_l
      p_s_l, 03.11.2020 20:39
    +6
    0-4 Выносите тело с поля...
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 03.11.2020 20:27
    +6
    Шахер буду трахать все команды, которые включают прессинг высокий, потому что шахта не играет в средне/дальний пас когда нужно
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 20:26
    +6
    Комментатор говорит, 0:3, неожиданно. Почему неожиданно? В прошлом году после невероятных дерби с Мариуполем и Олимпиком слили Аталанте дома 0:3.
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 03.11.2020 20:21
    +6
    чуваки уходите с поля, иначе будет 0:5 , за 20 стартовых минут вообще не приблизится к штрафной. Выиграли у Реала и на этом уже наигрались в ЛЧ
    Ссылка
    Dodo
      Dodo, 03.11.2020 20:21
    +6
    Жесть.🧐
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 03.11.2020 20:21
    +6
    Корниенко контракт подписал и все, можно забить на качество игры ))
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