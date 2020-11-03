Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.
«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:4
Алассан Плеа (8, 26), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44)
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Тете, Тайсон
Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Владислав Вакула, Жуниор Мораес
«Боруссия» М: Ян Соммер, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Йонас Хофман, Маркус Тюрам, Алассан Плеа
Запас: Макс Грюн, Тобиас Зиппель, Тони Янчке, Михаэль Ланг, Оскар Вендт, Ласло Бенеш, Валентин Лацаро, Рокко Райц, Ханнес Вольф, Брил Эмболо, Патрик Херрман, Ибраима Траоре
Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)
НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Марлос из-за пределов штрафной пробил неточно.
44 мин. ГОЛ! 0:4! После навеса с углового Бенсебаинин не сумел пробить с первой попытки в борьбе с Бондарем, а со второй - расстрелял ворота!
42 мин. По фолам - 0:9.
41 мин. Неудачная атака Боруссии.
39 мин. Гости контролируют мяч.
36 мин. ОПАСНО! После прострела Штиндля из правого угла штрафной Плеа не попал в ближний угол!
35 мин. Корниенко из-за пределов штрафной пробил очень неточно.
34 мин. После навеса с углового Тюрам головой пробил выше ворот.
33 мин. Опасно! Хофман пробил из правого угла штрафной, и Трубин перевел мяч на угловой!
31 мин. Игра идет в центре поля.
29 мин. МОМЕНТ! Тете справа ворвался в штрафную Боруссии, но с острого угла не сумел пробить голкипера!
26 мин. ГОЛ! 0:3! Плеа метров с 25-ти нанес мощный удар в левый от себя верхний угол, и Трубин в падении не сумел выручить!
24 мин. Соломон навесил с углового, и Тюрам головой выбил мяч.
22 мин. Агрессивный прессинг Боруссии заметно усложняет выход из обороны для горняков.
20 мин. Горняки контролируют мяч.
17 мин. ГОЛ! 0:2! Крамер решился на удар метров с 25-ти после рикошета от Бондаря мяч залетел в ворота! Уже упавший Трубин ничем не мог помочь своей команде.
15 мин. Оффсайд у Тюрама.
13 мин. После еще одного заброса Штиндль с лёта из правого угла штрафной не попал в дальний угол.
12 мин. Нойхаус из-за пределов штрафной пробил в руки Трубину.
10 мин. Тайсон из-за пределов штрафной низом пробил неточно.
8 мин. ГОЛ! 0:1! После длинного заброса на левый фланг Ляйнер прострелил в центр штрафной, и набежавший Плеа из-под Бондаря пробил точно в угол!
5 мин. Игра пока идет в основном в центре поля.
2 мин. Неудачная атака Боруссии.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.
В двух проведенных встречах группового турнира «горняки» набрали четыре очка и занимают первую позицию в группе В. На этой неделе команде Луиша Каштру предстоит провести два непростых противостояния. После дуэли с менхенгладбахской «Боруссией» донетчане сразятся с «Динамо» в рамках национального первенства. В минувшую пятницу «Шахтер» одержал уверенную победу над «Мариуполем» (4:1) и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, на четыре очка отставая от киевского клуба. «Боруссия» в групповом раунде дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2, причем «жеребята» оба раза упускали победу в концовке. «Реалу» в матче с менхенгладбахским клубом и вовсе удалось совершить камбэк со счета 0:2. Перед выездом в Киев «Боруссия» с минимальным счетом обыграла РБ «Лейпциг».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).
Александр Снитко, Sport.ua
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По игре видно что немцы как всегда играют на полную. Они не могут себе позволить недооценки соперника, как позволил себе Реал. Скорее всего в еврокубках весной нас представлять будет только Динамо. Буду очень рад ошибаться...
Та чего , 4 очка задел есть
Надо где то ещё постараться один раз и ЛЕ в кармане
Просто нужно чтобы Каштру понял , что надо из старого нового состава - слепить золотую середину
Это вам за игру в поддавки с Мариуполем!!!
Трубин днище!!!
Трубин имеет хорошую перспективу , а без ошибок , в 19 лет никак не будет .
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