Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Шахтер» – «Боруссия» М – 0:4

Алассан Плеа (8, 26), Валерий Бондарь (17, автогол), Рами Бенсебаини (44)

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио, Майкон, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Тете, Тайсон

Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Владислав Вакула, Жуниор Мораес

«Боруссия» М: Ян Соммер, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Флориан Нойхаус, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Йонас Хофман, Маркус Тюрам, Алассан Плеа

Запас: Макс Грюн, Тобиас Зиппель, Тони Янчке, Михаэль Ланг, Оскар Вендт, Ласло Бенеш, Валентин Лацаро, Рокко Райц, Ханнес Вольф, Брил Эмболо, Патрик Херрман, Ибраима Траоре

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Марлос из-за пределов штрафной пробил неточно.

44 мин. ГОЛ! 0:4! После навеса с углового Бенсебаинин не сумел пробить с первой попытки в борьбе с Бондарем, а со второй - расстрелял ворота!

42 мин. По фолам - 0:9.

41 мин. Неудачная атака Боруссии.

39 мин. Гости контролируют мяч.

36 мин. ОПАСНО! После прострела Штиндля из правого угла штрафной Плеа не попал в ближний угол!

35 мин. Корниенко из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

34 мин. После навеса с углового Тюрам головой пробил выше ворот.

33 мин. Опасно! Хофман пробил из правого угла штрафной, и Трубин перевел мяч на угловой!

31 мин. Игра идет в центре поля.

29 мин. МОМЕНТ! Тете справа ворвался в штрафную Боруссии, но с острого угла не сумел пробить голкипера!

26 мин. ГОЛ! 0:3! Плеа метров с 25-ти нанес мощный удар в левый от себя верхний угол, и Трубин в падении не сумел выручить!

24 мин. Соломон навесил с углового, и Тюрам головой выбил мяч.

22 мин. Агрессивный прессинг Боруссии заметно усложняет выход из обороны для горняков.

20 мин. Горняки контролируют мяч.

17 мин. ГОЛ! 0:2! Крамер решился на удар метров с 25-ти после рикошета от Бондаря мяч залетел в ворота! Уже упавший Трубин ничем не мог помочь своей команде.

15 мин. Оффсайд у Тюрама.

13 мин. После еще одного заброса Штиндль с лёта из правого угла штрафной не попал в дальний угол.

12 мин. Нойхаус из-за пределов штрафной пробил в руки Трубину.

10 мин. Тайсон из-за пределов штрафной низом пробил неточно.

8 мин. ГОЛ! 0:1! После длинного заброса на левый фланг Ляйнер прострелил в центр штрафной, и набежавший Плеа из-под Бондаря пробил точно в угол!

5 мин. Игра пока идет в основном в центре поля.

2 мин. Неудачная атака Боруссии.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 3-го ноября, состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

В двух проведенных встречах группового турнира «горняки» набрали четыре очка и занимают первую позицию в группе В. На этой неделе команде Луиша Каштру предстоит провести два непростых противостояния. После дуэли с менхенгладбахской «Боруссией» донетчане сразятся с «Динамо» в рамках национального первенства. В минувшую пятницу «Шахтер» одержал уверенную победу над «Мариуполем» (4:1) и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, на четыре очка отставая от киевского клуба. «Боруссия» в групповом раунде дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2, причем «жеребята» оба раза упускали победу в концовке. «Реалу» в матче с менхенгладбахским клубом и вовсе удалось совершить камбэк со счета 0:2. Перед выездом в Киев «Боруссия» с минимальным счетом обыграла РБ «Лейпциг».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).