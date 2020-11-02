Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.

Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА