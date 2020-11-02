Аталанта
0 : 0
Ливерпуль
03.11.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2020 20:56
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Аталанта – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.

Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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