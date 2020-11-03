Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:2



Диогу Жота (16; 33).



Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика, Ханс Хатебур - Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес - Дуван Сапата, Луис Муриэль.

Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон - Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.

Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.



Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).



43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.



41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке.



38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.



36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!



33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!





33 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - мяч выбит



32 мин. Владение мячом на данный момент - 41:59% в пользу Ливерпуля. Гости и фолят чаще - 0:6.



29 мин. Сапата забежал в офсайд.



28 мин. Муриэль навесил справа - слишком сильно.



27 мин. Сапата прострелил справа - мяч попал в ногу партнеру и улетел в сторону от ворот.



26 мин. Мане оказался в положении вне игры.



24 мин. Робертсон пробил издали - очень неточно.



23 мин. Джонс оказался в офсайде.



21 мин. В течение минуты сразу два игрока гостей получили предупреждения - Вейналдум и Джонс.



19 мин. Аталанта пытается идти вперед.



16 мин. ГООООООООЛ! Диогу Жота вышел один на один после паса Александера-Арнольда и переиграл вратаря!



15 мин. Опасно! Муриэль пробил в противоход голкиперу - тот, падая, ногой сумел отбить мяч!



14 мин. Красные разыграли угловой справа.



13 мин. Ухххх! Мане с разворота пробил под перекладину - вратарь перевел мяч на угловой!



12 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



9 мин. Абсолютно равная игра. Правда, у гостей в активе есть один удар в створ.



6 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - Сапата выбил мяч головой.



5 мин. Неплохие скорости демонстрируют команды.



2 мин. Момент! Жота выскочил практически один на один, пробил низом - кипер накрыл мяч в прыжке!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черно-синих футболках и черных трусах, гости - в красном.



Стадион готов к поединку!





Хозяева на разминке:



Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.

Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА