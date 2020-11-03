Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.
«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:2
Диогу Жота (16; 33).
Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).
«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика, Ханс Хатебур - Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес - Дуван Сапата, Луис Муриэль.
Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон - Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.
Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).
Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).
43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.
41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке.
38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.
36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!
33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!
What a Goal! Diogo Jota scores his second. #ATALIV #UCL— FTTV World (@FTTV20) November 3, 2020
pic.twitter.com/VqFO9yb5mZ
33 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - мяч выбит
32 мин. Владение мячом на данный момент - 41:59% в пользу Ливерпуля. Гости и фолят чаще - 0:6.
29 мин. Сапата забежал в офсайд.
28 мин. Муриэль навесил справа - слишком сильно.
27 мин. Сапата прострелил справа - мяч попал в ногу партнеру и улетел в сторону от ворот.
26 мин. Мане оказался в положении вне игры.
24 мин. Робертсон пробил издали - очень неточно.
23 мин. Джонс оказался в офсайде.
21 мин. В течение минуты сразу два игрока гостей получили предупреждения - Вейналдум и Джонс.
19 мин. Аталанта пытается идти вперед.
16 мин. ГООООООООЛ! Диогу Жота вышел один на один после паса Александера-Арнольда и переиграл вратаря!
GOAL: Atalanta 0 - 1 Liverpool. DIOGO JOTA! This boy, what a signing. #UCL #ATALIV #AtalantaLiverpool #ChampionsLeague— FootballTV (@_FootballTV) November 3, 2020
⚽🇮🇹🏴#ATALIV - #UCLpic.twitter.com/pfbluSMPiA
15 мин. Опасно! Муриэль пробил в противоход голкиперу - тот, падая, ногой сумел отбить мяч!
14 мин. Красные разыграли угловой справа.
13 мин. Ухххх! Мане с разворота пробил под перекладину - вратарь перевел мяч на угловой!
12 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
9 мин. Абсолютно равная игра. Правда, у гостей в активе есть один удар в створ.
6 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - Сапата выбил мяч головой.
5 мин. Неплохие скорости демонстрируют команды.
2 мин. Момент! Жота выскочил практически один на один, пробил низом - кипер накрыл мяч в прыжке!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черно-синих футболках и черных трусах, гости - в красном.
Стадион готов к поединку!
Хозяева на разминке:
Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.
Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Клим Лавренюк, Sport.ua
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