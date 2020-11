Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:2



Диогу Жота (16; 33).



Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика, Ханс Хатебур - Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес - Дуван Сапата, Луис Муриэль.

Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон - Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.

Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.



Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).



43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.



41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке.



38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.



36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!



33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!



What a Goal! Diogo Jota scores his second. #ATALIV #UCL

pic.twitter.com/VqFO9yb5mZ