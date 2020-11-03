Аталанта
0 : 2
Ливерпуль
'44   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ливерпуль – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 22:00
  • 2256 просмотров
  • 2 комментария
Аталанта – Ливерпуль – 0:2. LIVE
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Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:2

 Диогу Жота (16; 33).

 Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика, Ханс Хатебур - Ремо Фройлер, Марио Пашалич, Алехандро Гомес - Дуван Сапата, Луис Муриэль.
Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон - Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах. 
Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.

41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке. 

38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.

36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!

 33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!
 


33 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - мяч выбит

32 мин. Владение мячом на данный момент - 41:59% в пользу Ливерпуля. Гости и фолят чаще - 0:6.

29 мин. Сапата забежал в офсайд.

28 мин. Муриэль навесил справа - слишком сильно.

27 мин. Сапата прострелил справа - мяч попал в ногу партнеру и улетел в сторону от ворот.

26 мин. Мане оказался в положении вне игры.

24 мин. Робертсон пробил издали - очень неточно.

23 мин. Джонс оказался в офсайде.

  21 мин. В течение минуты сразу два игрока гостей получили предупреждения - Вейналдум и Джонс.

19 мин. Аталанта пытается идти вперед.

 16 мин. ГООООООООЛ! Диогу Жота вышел один на один после паса Александера-Арнольда и переиграл вратаря!

 


15 мин. Опасно! Муриэль пробил в противоход голкиперу - тот, падая, ногой сумел отбить мяч!

14 мин. Красные разыграли угловой справа.

13 мин. Ухххх! Мане с разворота пробил под перекладину - вратарь перевел мяч на угловой!

12 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

9 мин. Абсолютно равная игра. Правда, у гостей в активе есть один удар в створ.

6 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - Сапата выбил мяч головой.

5 мин. Неплохие скорости демонстрируют команды.

2 мин. Момент! Жота выскочил практически один на один, пробил низом - кипер накрыл мяч в прыжке!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черно-синих футболках и черных трусах, гости - в красном.

Стадион готов к поединку!


Хозяева на разминке:

 

Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.

Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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Комментарии
    Knows23
    online
      Knows23, 03.11.2020 22:43
    0
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:37
    +1
    Нужно срочно Малиновского выпускать
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:37
    +1
    Нужно срочно Малиновского выпускать
    Ссылка
    Knows23
    online
      Knows23, 03.11.2020 22:43
    0
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Ссылка
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