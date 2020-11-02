ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера еще точно хватит сил на еще один рывок»

Специалист – о перспективах «горняков» побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

  • 02.11.2020 15:29
  • 1162 просмотра
  • 3 комментария
ЛЕОНЕНКО: «У этого Шахтера еще точно хватит сил на еще один рывок»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У этого состава «Шахтера» еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С «Ворсклой» причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели. Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для Шахтера в группе будут матчи против «Боруссии». Дальше будет сложно», - высказался Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 15:56
    0
    Виктор вспомнил свои старые поговорки
    Водочки для обводочки, пивка для рывка.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:48
    -1
    Дай Бог, Шахтёр этого заслуживает.
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    zakharka
    online
      zakharka, 02.11.2020 15:48
    +2
    Как поет! , риверансы , комплименты....
    По-мкромней нужно выманивать денежку....
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.11.2020 15:48
    +2
    Как поет! , риверансы , комплименты....
    По-мкромней нужно выманивать денежку....
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 15:56
    0
    Виктор вспомнил свои старые поговорки
    Водочки для обводочки, пивка для рывка.
    Ссылка
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