Ла Лига. Реал Сосьедад стал сенсационным лидером чемпионата Испании

1 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании.
Сенсационным лидером Ла Лиги стал «Реал Сосьедад» (16 очков). Далее идут: Реал Мадрид (16), Атлетико, Кадис и Гранада (14).
Ла Лига. 8-й тур
«Бетис» – «Эльче» – 3:1
Голы: Санабрия, 7 (1:0). Тельо, 29 (2:0). Тельо, 56 (3:0). Хосан, 60 (3:1).
Нереализованный пенальти: Фекир, 45+1 (вратарь)
«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 1:4
Голы: Сильва, 24 (0:1). Оярсабаль, 34 (0:2). Виллиан Жозе, 54 (0:3). Аспас, 77 – с пенальти (1:3). Виллиан Жозе, 81 (1:4).
«Гранада» – «Леванте» – 1:1
Голы: Мачис, 8 (1:0). Везу, 34 (1:1).
«Валенсия» – «Хетафе» – 2:2
Голы: Муса, 22 (1:0). Кучо Эрнандес, 87 (1:1). Анхель, 90+4 (1:2). Солер, 90+10 – с пенальти (2:2).
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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