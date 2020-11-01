Серия А. Ибрагимович принес Милану очередную победу

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде одержал победу над «Удинезе». Победу гостям принес Златан Ибрагимович ударом через себя.

«Удинезе» - «Милан» - 1:2

Голы: Де Пауль 48 (с пенальти) – Кессье 18, Ибрагимович 83

Благодаря этой победе «Милан» набрал 16 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

Вчера «Интер» дома не сумел обыграть «Парму» - ничья 2:2.