8-й тур
Львов
0 : 0
Ворскла
01.11.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 17:17
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Львов – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© ПФК Львов

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором ПФК «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед очным противостоянием команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» в текущем чемпионате еще не проигрывала и неожиданно стала одним из лидеров национального первенства. В прошлом туре полтавчане встречались с «Шахтером», сыграв вничью со счетом 1:1. Львовский коллектив переживает кризис. Безвыигрышная серия «сине-золотых» длится с февраля, а после поражения недельной давности от «Днепра-1» Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Ворскла».

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Александр Снитко, Sport.ua

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