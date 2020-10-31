В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором ПФК «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед очным противостоянием команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» в текущем чемпионате еще не проигрывала и неожиданно стала одним из лидеров национального первенства. В прошлом туре полтавчане встречались с «Шахтером», сыграв вничью со счетом 1:1. Львовский коллектив переживает кризис. Безвыигрышная серия «сине-золотых» длится с февраля, а после поражения недельной давности от «Днепра-1» Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Ворскла».