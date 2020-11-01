Украинская Премьер-лига. 8-ё тур.

«Львов» – «Ворскла» – 1:0

Назарий Ныч (27)

На 99-й минуте Ибрагим Кане не реализовал пенальти (вратарь)

Назарий Ныч (6), Максим Грысьо (41), Энес Махмутович (59), Сабино (89), Маруан Михоби (97) – Владислав Кулач (8), Дмитрий Щербак (50), Ибрагим Кане (94)

«Львов»: Орест Костик, Энес Махмутович, Михоби Маруан, Максим Грысьо (Юрий Кравчук, 79), Егор Клименчук, Сабино, Шина, Айнсалу (Владимир Якимец, 70), Фране Чирьяк (Эрнест Антви, 69), Тракай Казлаускас (Игорь Кошман, 91), Назарий Ныч

Запас: Герман Пеньков, Aлександр Романчук, Максим Комарец, Остап Малашевский, Макс Челич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Сергей Яворский, Наджееб Якубу, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Даниил Кравчук, 72), Артем Челядин (Дмитрий Щербак, 46), Aлександр Скляр, Ибрагим Кане, Владислав Кулач (Иван Пешич, 23), Руслан Степанюк (Денис Васин, 82)

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Опанасенко, Даниил Семилет

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

99 мин. НЕ ЗАБИЛ КАНЕ! Костик угадал угол и отбил мяч! Сразу после этого прозвучал финальный свисток!!!

98 мин. Смотрит арбитр повтор.

97 мин. ПЕНАЛЬТИИИ! Мяч попал в руку Михоби после удара Пердуты!

96 мин. Прострел Пердуты из правого угла штрафной заблокировали защитники Львова.

94 мин. Кане руками прихватил Ныча, пытаясь сорвать атаку Львова.

93 мин. Шине оказывают медицинскую помощь.

91 мин. Замена у Львова. Вместо Казлаускаса на поле вышел Кошман.

90 мин. Арбитр компенсировал 7 минут.

89 мин. Сабино грубо сыграл против Скляра.

87 мин. Ныч слева с острого угла не попал в ближний угол!

86 мин. Неудачная атака Ворсклы.

83 мин. После навеса Кане Пешич головой пробил неточно.

82 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка вышел Васин.

79 мин. Вынужденная замена у Львова. Вместо Грысьо на поле вышел Ю.Кравчук.

78 мин. После удара Чеснакова мяч прилетел в штрафную к Щербаку, который не сумел обуздать футбольный снаряд.

76 мин. Д.Кравчук нарушил правила в штрафной Львова.

74 мин. Кане нарушил правила на правом фланге атаки Ворсклы.

72 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Ребенка на поле вышел Д. Кравчук.

70 мин. Две замены у Львова. Вместо Чирьяка вышел Эрнест, а вместо Айнсалу вышел Якимец.

67 мин. Кане с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но скидка Ребенка на Щербака не прошла.

65 мин. Опасно! После прострела Пердуты с правого фланга Щербак пробил в руки Костику!

63 мин. Неудачная атака Львова.

59 мин. Махмутович грубо сыграл против Щербака.

59 мин. МОМЕНТ! Казлаускас выбегал один на один с голкипером, но далеко отпустил мяч, что позволило Ризныку ликвидировать угрозу!

56 мин. Чирьяк из-за пределов штрафной пробил неточно.

54 мин. После навеса со штрафного Костик поймал мяч.

53 мин. Максимов предупрежден за чрезмерные эмоции.

52 мин. Полтавчане активно начали встречу.

50 мин. Повезло Ворскле. Горчичником для Щербака ограничился арбитр.

47 мин. После того, как львовяне развели мяч, Щербак отмахнулся от оппонента. Смотрит видеоповтор арбитр!

46 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Челядина на поле вышел Щербак.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Кане со штрафного пробил намного выше ворот.

45 мин. Якубу заработал перспективный стандарт в полуметре от линии штрафной Львова.

45 мин. Якубу с левого фланга навесил в руки Костику.

43 мин. Острую атаку провели полтавчане, но все обошлось для хозяев поля.

42 мин. Арбитр посовещался с видеоассистентом и не стал смотреть повтор эпизода на предмет изменения цвета карточки Грысьо.

41 мин. Грысьо въехал в ноги Степанюка в центре поля.

39 мин. Полтавчане контролируют мяч.

36 мин. Челядин упал в штрафной Львова, свисток арбитра промолчал.

35 мин. Якубу нарушил правила на половине поля Львова.

34 мин. Игра идет в центре поля.

32 мин. Пешич слишком сильно навесил с правого фланга.

30 мин. Чирьяк со штрафного с левого фланга навесил в направлении Айнсалу, который не сумел зацепиться за мяч.

27 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После передачи Шины Ныч блеснул индивидуальными действиями. Форвард Львова сделал рывок в центр штрафной соперников, по пути обыграв двоиз оппонентов, и нанес точный удар мимо голкипера!

26 мин. Якубу прострелил с левого фланга, и Махмутович перехватил мяч.

25 мин. Ребенок неточно прострелил с левого фланга.

23 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Кулача на поле вышел Пешич.

21 мин. Готовится вынужденная замена у Ворсклы. Кулач получил повреждение.

19 мин. После навеса с углового Чеснаков головой пробил в руки Костику.

18 мин. Ответ Ворсклы! Ребенок пробил с дальней дистанции - мяч летел под перекладину, и Костик в прыжке перевел футбольный снаряд на угловой!

16 мин. Шина нарушил правила в штрафной Ворсклы.

15 мин. ОПАСНО! Ныч стрельнул из-за пределов ворот, и мяч пролетел рядом с верхним углом ворот Ворсклы!

13 мин. Угловой Ворсклы не принес остроту у ворот Львова.

11 мин. Полтавчане владеют территориальным преимуществом.

9 мин. Кане сделал передачу в штрафную Львова на ход Ребенку, но Костик вовремя вышел и ликвидировал угрозу.

8 мин. А теперь Кулач грубо сыграл против Махмутовича.

6 мин. Ныч грубо сыграл против Скляра в верховой борьбе.

4 мин. Кулач нарушил правила в штрафной Львова.

3 мин. После розыгрыша штрафного Пердута навесил с правого фланга, и у Степанюка удар не получился!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором ПФК «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед очным противостоянием команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» в текущем чемпионате еще не проигрывала и неожиданно стала одним из лидеров национального первенства. В прошлом туре полтавчане встречались с «Шахтером», сыграв вничью со счетом 1:1. Львовский коллектив переживает кризис. Безвыигрышная серия «сине-золотых» длится с февраля, а после поражения недельной давности от «Днепра-1» Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Ворскла».