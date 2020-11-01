8-й тур
Львов
0 : 0
Ворскла
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Львов – Ворскла – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 17:00
  • 2359 просмотров
  • 1 комментарий
Львов – Ворскла – 0:0. LIVE
© ПФК Львов

Украинская Премьер-лига. 8-ё тур.

«Львов» – «Ворскла» – 0:0

Назарий Ныч (6) – Владислав Кулач (8)

«Львов»: Орест Костик, Энес Махмутович, Михоби Маруан, Максим Грысьо, Егор Клименчук, Сабино, Шина, Айнсалу, Фране Чирьяк, Тракай Казлаускас, Назарий Ныч

Запас: Герман Пеньков, Юрий Кравчук, Aлександр Романчук, Владимир Якимец, Максим Комарец, Эрнест Антви, Игорь Кошман, Остап Малашевский, Макс Челич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Сергей Яворский, Наджееб Якубу, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Артем Челядин, Aлександр Скляр, Ибрагим Кане, Владислав Кулач (Иван Пешич, 23), Руслан Степанюк

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Даниил Семилет, Даниил Кравчук, Дмитрий Щербак

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

 

25 мин. Ребенок неточно прострелил с левого фланга.

23 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Кулача на поле вышел Пешич.

21 мин. Готовится вынужденная замена у Ворсклы. Кулач получил повреждение.

19 мин. После навеса с углового Чеснаков головой пробил в руки Костику.

18 мин. Ответ Ворсклы! Ребенок пробил с дальней дистанции - мяч летел под перекладину, и Костик в прыжке перевел футбольный снаряд на угловой!

16 мин. Шина нарушил правила в штрафной Ворсклы.

15 мин. ОПАСНО! Ныч стрельнул из-за пределов ворот, и мяч пролетел рядом с верхним углом ворот Ворсклы!

13 мин. Угловой Ворсклы не принес остроту у ворот Львова.

11 мин. Полтавчане владеют территориальным преимуществом.

9 мин. Кане сделал передачу в штрафную Львова на ход Ребенку, но Костик вовремя вышел и ликвидировал угрозу.

8 мин. А теперь Кулач грубо сыграл против Махмутовича.

6 мин. Ныч грубо сыграл против Скляра в верховой борьбе.

4 мин. Кулач нарушил правила в штрафной Львова.

3 мин. После розыгрыша штрафного Пердута навесил с правого фланга, и у Степанюка удар не получился!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок восьмого тура чемпионата Украины, в котором ПФК «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

Перед очным противостоянием команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы. «Ворскла» в текущем чемпионате еще не проигрывала и неожиданно стала одним из лидеров национального первенства. В прошлом туре полтавчане встречались с «Шахтером», сыграв вничью со счетом 1:1. Львовский коллектив переживает кризис. Безвыигрышная серия «сине-золотых» длится с февраля, а после поражения недельной давности от «Днепра-1» Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Ворскла».

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 17:18
    +2
    Ворскла...добий вівців!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 01.11.2020 17:18
    +2
    Ворскла...добий вівців!!!
    Ссылка
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