8-й тур
Ингулец
0 : 0
Заря
01.11.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 16:20
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Ингулец – Заря. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30.

Коллектив Сергея Лавриненко будет заходить на свою очередную попытку добыть первую победу в УПЛ, стараясь при этом подловить подопечных Виктора Скрипника на усталости между двумя еврокубковыми играми в течении одной недели. «Заря» в столь высоком темпе только привыкает играть, поэтому будет достаточно уязвима перед соперником, который готовился к отдельно взятому матчу в течении семи дней. Однако «мужикам» есть что терять, и, в случае неудачного исхода матча в Запорожье, луганчане могут быть отброшены к подвалу турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».

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Илья Береза, Sport.ua

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