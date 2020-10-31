В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».

