8-й тур
Минай
0 : 0
Рух Львов
01.11.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 09:17
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Минай – Рух. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».
 

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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