8-й тур
Минай
0 : 0
Рух Львов
'24   ТВ-трансляция: 

Минай – Рух – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 13:58
  • 1061 просмотр
  • 4 комментария
Минай – Рух – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко, Даниил Кныш, Василий Пыняшко - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер.
Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде.

«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич - Николай Кухаревич. 
Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.

25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.

24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.

22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.

20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.

17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.

16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.

14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.

12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.

11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.

8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.

6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.

3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».
 

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:26
    0
    Кополовець нині до церкви сходив....) п..зда Руху
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 01.11.2020 14:20
    0
    Рух, порвіт на англійський прапор закарпатців!...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 14:17
    +1
    Я за Васю
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:16
    0
    Следите за текстовой трансляцией поединка...)))
    А некому... чисоровцы отсыпаются.
    Супер дерби пропускают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.11.2020 14:17
    +1
    Я за Васю
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 01.11.2020 14:26
    0
    Кополовець нині до церкви сходив....) п..зда Руху
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 01.11.2020 14:20
    0
    Рух, порвіт на англійський прапор закарпатців!...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 14:16
    0
    Следите за текстовой трансляцией поединка...)))
    А некому... чисоровцы отсыпаются.
    Супер дерби пропускают.
    Ссылка
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