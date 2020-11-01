Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Минай» – «Рух» – 0:0

«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко, Даниил Кныш, Василий Пыняшко - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер.

Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде.

«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич - Николай Кухаревич.

Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.



25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.



24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.



22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.



20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.



17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.



16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.



14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.



12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.



11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.



8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.



6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.



3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».

