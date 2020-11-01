Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Минай» – «Рух» – 0:0
«Минай»: Андрей Попович - Тарас Сакив, Максим Лопыренок, Шемми Майембе - Андрей Ткачук, Кирилл Меличенко, Александр Снижко, Даниил Кныш, Василий Пыняшко - Анатолий Нуриев, Антон Шиндер.
Запасные: Антон Каниболоцкий, Репо Малепе, Мислав Матич, Александр Маткобожик, Алексей Шпак, Денис Кожанов, Рустам Ахмедзаде.
«Рух»: Александр Бандура - Милош Стаменкович, Эрик Глиха, Вадим Парамонов - Юрий Климчук, Юрий Копына, Андрей Кухарук, Богдан Бойчук, Валерий Федорчук, Василий Рунич - Николай Кухаревич.
Запасные: Игорь Дуць, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Даниил Кондраков, Иван Литвиненко, Остап Притула, Святослав Козловский.
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
26 мин. Кухаревич забежал в офсайд.
25 мин. Федорчук подавал справа - вратарь опередил Кухаревича и поймал мяч.
24 мин. Подача гостей слева - защитник выбил мяч головой.
22 мин. Копына в касание добивал отскок - получилось не очень сильно, кипер уверенно поймал мяч.
20 мин. У Руха пока ничего не получается впереди, гости в основном вынуждены отбиваться.
17 мин. Подача хозяев со штрафного справа, Ткачук пробил головой - несильно и в руки вратарю.
16 мин. Кныш прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.
14 мин. Пыняшко по правому флангу ворвался в штрафную, но прострелить не успел - поле кончилось.
12 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит, а затем кто-то из игроков Миная задержался в офсайде.
11 мин. Очередная подача с правого фланга атаки Миная - защитник в подкате выбил мяч.
8 мин. Навес хозяев справа - мяч выбит.
6 мин. Маембе навесил справа - слишком сильно.
3 мин. Ухххх! Кныш вывел Маембе на удар, тот с ходу пробил в ближний угол из пределов штрафной - рядом со штангой!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в желтом.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 1 ноября, состоится встреча 8-го тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды находятся на самом дне турнирной таблицы, и потому очный поединок, как говорится – «за 6 очков». Львовяне постараются набрать первые в этом сезоне очки на выезде. А «Минай» попробует забить дома больше одного гола – ранее подобное команде еще не удавалось. В общем, классическая «битва аутсайдеров» обещает быть напряженной!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Рух».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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А некому... чисоровцы отсыпаются.
Супер дерби пропускают.
А некому... чисоровцы отсыпаются.
Супер дерби пропускают.
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