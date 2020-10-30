В субботу, 31-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Днепре , на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

После обидной гостевой ничьи в матче с венгерским «Ференцварошем» (2:2), вице-чемпион Украины вновь возвращается на внутреннюю арену, где у подопечных Мирчи Луческу осталась лишь одна игра до очередной встречи с донецким «Шахтером». Киевское «Динамо» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1», где получило сенсационное поражение в конце зимы этого года (1:3). И если в начале нового сезона можно было сказать, что этот матч может стать «прогулочным» для киевлян, то приход Игора Йовичевича на пост главного тренера «Днепра-1» кардинально изменил ситуацию. Команда не уступает уже в четырех матчах кряду, что должно ей помочь в матче против именитого соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».