Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:0



Назаренко, 21

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко, Адамюк – Пихаленок, Ди Франко – Назаренко, Когут, Тейлор – Довбик.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев, Андриевский – Вербич, Буяльский, Цыганков – Супряга.

Запасные: Моргун, Сидорчук, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Родригес, Дуэлунд.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



21 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Назаренко в правом фланге получил мяч, ушел от Караваева, и заложил подкрутку в дальний! Ну, что за красота!



19 мин. Попытка Вербича головой перевести мяч во вратарскую, при подаче на дальнюю штангу от Цыганкова с правого угла, поля была перехвачена.



17 мин. Тейлор затоптал Караваева в правом фланге атаки своей команды.



15 мин. Не дождались мы подачи от Назаренко с правого фланга в завершении движений в обман соперников.



12 мин. Неточный пас низом от Шепелева в левый фланг атаки.



10 мин. Уж слишком спокойное начало у нас. Хотя Александрия и Десна тоже так начинали, а что было потом...



8 мин. Цыганков простреливал с правого фланга, Супряга пропускал, но защитники это предсказали.



6 мин. Наудачу загрузил вперед верхом Забарный со своей половины, партнеры кое-как зацепились, после чего Караваев пробил со средней дистанции, но попал в защитника.



4 мин. Цыганков закладывал дриблинг в правом фланге атаки, однако пробить ему так и не дали Когут и Ди Франко.



2 мин. Попов выпустил мяч за боковую на левом фланге после неудачной передачи партнера.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 31-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:30.

После обидной гостевой ничьи в матче с венгерским «Ференцварошем» (2:2), вице-чемпион Украины вновь возвращается на внутреннюю арену, где у подопечных Мирчи Луческу осталась лишь одна игра до очередной встречи с донецким «Шахтером». Киевское «Динамо» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1», где получило сенсационное поражение в конце зимы этого года (1:3). И если в начале нового сезона можно было сказать, что этот матч может стать «прогулочным» для киевлян, то приход Игора Йовичевича на пост главного тренера «Днепра-1» кардинально изменил ситуацию. Команда не уступает уже в четырех матчах кряду, что должно ей помочь в матче против именитого соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».