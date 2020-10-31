8-й тур
Днепр-1
1 : 0
Динамо Киев
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Днепр-1 – Динамо – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 19:29
  • 5687 просмотров
  • 32 комментария
Днепр-1 – Динамо – 1:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:0

 Назаренко, 21

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко, Адамюк – Пихаленок, Ди Франко – Назаренко, Когут, Тейлор – Довбик.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев, Андриевский – Вербич, Буяльский, Цыганков – Супряга.

Запасные: Моргун, Сидорчук, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Родригес, Дуэлунд.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

 21 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Назаренко в правом фланге получил мяч, ушел от Караваева, и заложил подкрутку в дальний! Ну, что за красота!

19 мин. Попытка Вербича головой перевести мяч во вратарскую, при подаче на дальнюю штангу от Цыганкова с правого угла, поля была перехвачена.

17 мин. Тейлор затоптал Караваева в правом фланге атаки своей команды.

15 мин. Не дождались мы подачи от Назаренко с правого фланга в завершении движений в обман соперников.

12 мин. Неточный пас низом от Шепелева в левый фланг атаки.

10 мин. Уж слишком спокойное начало у нас. Хотя Александрия и Десна тоже так начинали, а что было потом...

8 мин. Цыганков простреливал с правого фланга, Супряга пропускал, но защитники это предсказали.

6 мин. Наудачу загрузил вперед верхом Забарный со своей половины, партнеры кое-как зацепились, после чего Караваев пробил со средней дистанции, но попал в защитника.

4 мин. Цыганков закладывал дриблинг в правом фланге атаки, однако пробить ему так и не дали Когут и Ди Франко.

2 мин. Попов выпустил мяч за боковую на левом фланге после неудачной передачи партнера.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В субботу, 31-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:30.

После обидной гостевой ничьи в матче с венгерским «Ференцварошем» (2:2), вице-чемпион Украины вновь возвращается на внутреннюю арену, где у подопечных Мирчи Луческу осталась лишь одна игра до очередной встречи с донецким «Шахтером». Киевское «Динамо» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1», где получило сенсационное поражение в конце зимы этого года (1:3). И если в начале нового сезона можно было сказать, что этот матч может стать «прогулочным» для киевлян, то приход Игора Йовичевича на пост главного тренера «Днепра-1» кардинально изменил ситуацию. Команда не уступает уже в четырех матчах кряду, что должно ей помочь в матче против именитого соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    А дынамо бежит?!
    online
      А дынамо бежит?!, 31.10.2020 19:57
    0
    Как там пацаны дынамо бежит?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 19:57
    0
    Круто Назаренко пробил.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:57
    0
    Elblanko, 31.10.2020 19:56
    За 22хв, жодного удару в бік воріт. Їм там шо, корона не тисне?
    Они оставили все силы на Барсу.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 19:57
    +2
    Шикарный удар вышел у Назаренко - 2!
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 31.10.2020 19:56
    0
    За 22хв, жодного удару в бік воріт. Їм там шо, корона не тисне?
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 31.10.2020 19:56
    +5
    grifon, 31.10.2020 19:51
    а ти чого його захищаєщь? ти його дівчинка? чи навпаки у вас?
    Ох Днепр 1 хорошо унизил дынамо,тебя тоже на лесной так унижают
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:55
    +1
    dd dent, 31.10.2020 19:51
    Как играют дк?
    Как обычно — никак.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.10.2020 19:55
    +5
    Днепр клипает красивые голы, очередной шедевр от Назаренко
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 31.10.2020 19:55
    +3
    Шикарный голешник!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:55
    +2
    Нормас, если Днепр не будет сливать матч всё супер для них будет, они сильнее автобусников.
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 31.10.2020 19:55
    -4
    Maks7777, 31.10.2020 19:41
    Плакало сильно дынамо ,устали они сильно,они же очи зарабатывают для страны в лч
    Слейся, балуба немытая
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 19:54
    -1
    Вербічу треба якнайскоріше форму набирати, дуже крутий гравець, навіть фізрукам в минулих чемпах купу користі приносив і очки рятував. Один із кращих трансферів за останні роки
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 31.10.2020 19:54
    +3
    Ничего себе! Назаренко
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 31.10.2020 19:52
    0
    kum_Poltava_, 31.10.2020 19:44
    Киньте хтось ссилку на онлайн
    На livetv есть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 31.10.2020 19:51
    0
    Как играют дк?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 31.10.2020 19:51
    -2
    а ти чого його захищаєщь? ти його дівчинка? чи навпаки у вас?
    Ссылка
    Stas Voitovitch
      Stas Voitovitch, 31.10.2020 19:50
    0
    1:3 Динамо
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 31.10.2020 19:49
    0
    grifon, 31.10.2020 19:43
    тяфкни як ти Лісову називаєщь?
    Ты на лесной стоишь по трассе на бровары ?Какие расценки там ?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 31.10.2020 19:46
    0
    Унылое зрелище.
    Переключаю на ливер Вест хем
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 31.10.2020 19:44
    0
    Киньте хтось ссилку на онлайн
    Ссылка
    Shurik1977
    online
      Shurik1977, 31.10.2020 19:36
    +6
    Почему Днепр играет в Киеве?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 19:16
    +6
    Удачи Днепр 1!
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 31.10.2020 19:56
    +5
    grifon, 31.10.2020 19:51
    а ти чого його захищаєщь? ти його дівчинка? чи навпаки у вас?
    Ох Днепр 1 хорошо унизил дынамо,тебя тоже на лесной так унижают
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.10.2020 19:55
    +5
    Днепр клипает красивые голы, очередной шедевр от Назаренко
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 31.10.2020 19:55
    +3
    Шикарный голешник!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 31.10.2020 19:54
    +3
    Ничего себе! Назаренко
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 19:57
    +2
    Шикарный удар вышел у Назаренко - 2!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:55
    +2
    Нормас, если Днепр не будет сливать матч всё супер для них будет, они сильнее автобусников.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 19:41
    +2
    Shurik1977, 31.10.2020 19:36
    Почему Днепр играет в Киеве?
    Плакало сильно дынамо ,устали они сильно,они же очи зарабатывают для страны в лч
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 31.10.2020 19:32
    +2
    🚌🚌🚌
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:55
    +1
    dd dent, 31.10.2020 19:51
    Как играют дк?
    Как обычно — никак.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 19:43
    +1
    DED_PANAS, 31.10.2020 19:22
    1:2
    28 февраля было 3:1...
    Ссылка
    Shurik1977
    online
      Shurik1977, 31.10.2020 19:43
    +1
    Maks7777, 31.10.2020 19:41
    Плакало сильно дынамо ,устали они сильно,они же очи зарабатывают для страны в лч
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 31.10.2020 19:27
    +1
    Якщо є календар, то потрібно суворо його дотримуватися, а не весь час міняти місцями домашні і гостьові матчі
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 31.10.2020 19:21
    +1
    Час би Супрязі вже хоч щось продемонструвати. Таке враження, що Луческу поставив перед собою завдання з Супряги зробити футболіста, незважаючи ні на що і на впертість самого Супряги.
    Ссылка
    А дынамо бежит?!
    online
      А дынамо бежит?!, 31.10.2020 19:57
    0
    Как там пацаны дынамо бежит?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 19:57
    0
    Круто Назаренко пробил.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 19:57
    0
    Elblanko, 31.10.2020 19:56
    За 22хв, жодного удару в бік воріт. Їм там шо, корона не тисне?
    Они оставили все силы на Барсу.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 31.10.2020 19:56
    0
    За 22хв, жодного удару в бік воріт. Їм там шо, корона не тисне?
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 31.10.2020 19:52
    0
    kum_Poltava_, 31.10.2020 19:44
    Киньте хтось ссилку на онлайн
    На livetv есть
    Ссылка
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