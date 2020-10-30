Рональд КУМАН: «В своей время Марадона был лучшим, сейчас – Месси»

Наставник «Барселоны» - о Диего Марадоне

  • 30.10.2020 17:24
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Рональд КУМАН: «В своей время Марадона был лучшим, сейчас – Месси»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением по поводу Диего Марадоны, которому сегодня исполнилось 60 лет:

«В свое время Марадона был лучшим футболистом. Сейчас лучший для меня Месси.

Футбол того времени нельзя сравнивать с нынешним. Сегодня игра более ориентированная на физику, более интенсивная. Футбол сильно изменился».

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Источник — Mundo Deportivo

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