Рональд КУМАН: «В своей время Марадона был лучшим, сейчас – Месси»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением по поводу Диего Марадоны, которому сегодня исполнилось 60 лет:
«В свое время Марадона был лучшим футболистом. Сейчас лучший для меня Месси.
Футбол того времени нельзя сравнивать с нынешним. Сегодня игра более ориентированная на физику, более интенсивная. Футбол сильно изменился».
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Источник — Mundo Deportivo
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