Рональд КУМАН: «В своей время Марадона был лучшим, сейчас – Месси»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением по поводу Диего Марадоны, которому сегодня исполнилось 60 лет:

«В свое время Марадона был лучшим футболистом. Сейчас лучший для меня Месси.

Футбол того времени нельзя сравнивать с нынешним. Сегодня игра более ориентированная на физику, более интенсивная. Футбол сильно изменился».