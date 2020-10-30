8-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Мариуполь
30.10.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 00:38
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Шахтер – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 30-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона НСК  «Олимпийский», начало в 19:00.

Действующий чемпион Украины попал вошел в напряженный отрезок своего календаря с затянувшимися проблемами на внутренней арене, которые сопровождаются необходимостью команды Каштру защищать честь нашей страны в баталиях Лиги чемпионов УЕФА. Игра против «Интера» (0:0) точно не будет похожа по своему сценарию на предстоящее региональное дерби против «Мариуполя». Но даже на фоне вернувшихся в полноценную работу футболистов из основной группы «горняков», дончане все равно будут иметь проблемы с подбором исполнителей. Повреждение Дентиньо вывело его из строя еще по ходу матча еврокубков, поэтому в предстоящем поединке позиция форварда для «оранжево-черных» находится под большим вопросом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

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