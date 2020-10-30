Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 1:0



Тайсон, 27

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула – Вьюнник.

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес.

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса.

Запасные: Гальчук, Поталов, Фурсенко.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



42 мин. Горбунов забежал в оффсайд, открываясь под передачу Велева на правом фланге.



40 мин. МОМЕНТ! Удар Судакова с правого фланга штрафной с предельно острого угла был парирован Кудриком!



39 мин. МОМЕНТ! Близко! Судаков пробил низом, как только вошел в чужую штрафную на правом фланге, но мяч прошел в стороне от дальней штанги.



37 мин. Горбунов прорывался правым флангом, но Матвиенко вел его с самого центра поля, и уже вскоре отобрал мяч.



33 мин. Мишнев явно блокировал Пятова при подаче углового с правого фланга.



32 мин. Контроль мяча от дончан зашкаливает, но соперники все равно стремятся поймать контратаку.



30 мин. МОМЕНТ! Расхлябанный удар Патрика в завершении тонкого паса Тайсона в левый фланг штрафной! Точно в голкипера!



29 мин. МОМЕНТ! Широко атаковал Шахтер, а Вакула замыкал из правого фланга штрафной. Кудрик спас!



27 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Тайсона с пенальти в левый нижний угол отразить было нельзя. Да и голкипер не угадал.



26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко рукой сыграл после подачи углового с правого фланга в сторону Матвиенко!



25 мин. МОМЕНТ! Вакула из полукруга у штрафной мощно пробил под перекладину! Кудрик на высоте!



22 мин. ОПАСНО! Вьюнник не успел подставить ногу под прострел Сиприано с левого фланга вдоль вратарской!



20 мин. МОМЕНТ! Кудрик сумел закрыть собой ворота от удара Вьюнника из левого фланга штрафной! Потеря мяча в центре поля от Горбунова могла оказаться фатальной!



19 мин. Выскребенцев фолом со спины сбил проходящего к чужой штрафной Судакова.



18 мин. Мариуполь в атаке сложно увидеть. Всем составом сидят у своей штрафной.



16 мин. Уже и Матвиенко дриблит у чужой штрафной. Но где же пас в завершении красивых движений?!



15 мин. МОМЕНТ! КУДРИК! ШТАНГА! Вьюнник в касание замыкал отскок от голкипера соперников из пределов вратарской, после удара головой Степаненко, но попал в правую штангу!



14 мин. Патрик подавал со штрафного с правого фланга, но Горбунов перевел на угловой.



13 мин. Судаков оказался на газоне после фола Мамросенко на левом фланге обороны. Опасный штрафной.



11 мин. Просто простил арбитр Болбата, который откровенно хватал за корпус убегавшего по левому флангу контратаки Дмитриева.



10 мин. Не пропустили трое соперников Тайсона мимо себя на правом фланге обороны.



8 мин. ОПАСНО! Вакула пробросил между Дмитриеву на фланге, после чего отдал на ход Болбату в штрафную, прострел которого на Вьюнника был перехвачен.



7 мин. Судаков пытался подправить мяч в сторону после дальнего удара от Вакулы, но не попал в створ.



5 мин. Упустил мяч Сиприано при приеме паса верхом в левом фланге, но Мишнев контратаку решил стопорить.



4 мин. Шахтер в позиционной атаке. Соперники сидят глубоко.



2 мин. Кудрик снял подачу с правого фланга с головы у Вьюнника.



1 мин. Кулев поймал на бедро совершавшего рывок к штрафной Судакова.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!











В пятницу, 30-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:00.

Действующий чемпион Украины попал вошел в напряженный отрезок своего календаря с затянувшимися проблемами на внутренней арене, которые сопровождаются необходимостью команды Каштру защищать честь нашей страны в баталиях Лиги чемпионов УЕФА. Игра против «Интера» (0:0) точно не будет похожа по своему сценарию на предстоящее региональное дерби против «Мариуполя». Но даже на фоне вернувшихся в полноценную работу футболистов из основной группы «горняков», дончане все равно будут иметь проблемы с подбором исполнителей. Повреждение Дентиньо вывело его из строя еще по ходу матча еврокубков, поэтому в предстоящем поединке позиция форварда для «оранжево-черных» находится под большим вопросом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».