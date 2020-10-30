8-й тур
Шахтер Донецк
1 : 0
Мариуполь
'41   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 18:56
  • 6747 просмотров
  • 77 комментариев
Шахтер – Мариуполь – 1:0. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 1:0

 Тайсон, 27

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула – Вьюнник.

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес.

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса.

Запасные: Гальчук, Поталов, Фурсенко.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

42 мин. Горбунов забежал в оффсайд, открываясь под передачу Велева на правом фланге.

40 мин. МОМЕНТ! Удар Судакова с правого фланга штрафной с предельно острого угла был парирован Кудриком!

39 мин. МОМЕНТ! Близко! Судаков пробил низом, как только вошел в чужую штрафную на правом фланге, но мяч прошел в стороне от дальней штанги.

37 мин. Горбунов прорывался правым флангом, но Матвиенко вел его с самого центра поля, и уже вскоре отобрал мяч.

33 мин. Мишнев явно блокировал Пятова при подаче углового с правого фланга.

32 мин. Контроль мяча от дончан зашкаливает, но соперники все равно стремятся поймать контратаку.

30 мин. МОМЕНТ! Расхлябанный удар Патрика в завершении тонкого паса Тайсона в левый фланг штрафной! Точно в голкипера!

29 мин. МОМЕНТ! Широко атаковал Шахтер, а Вакула замыкал из правого фланга штрафной. Кудрик спас!

27 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Тайсона с пенальти в левый нижний угол отразить было нельзя. Да и голкипер не угадал.

26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко рукой сыграл после подачи углового с правого фланга в сторону Матвиенко!

25 мин. МОМЕНТ! Вакула из полукруга у штрафной мощно пробил под перекладину! Кудрик на высоте!

22 мин. ОПАСНО! Вьюнник не успел подставить ногу под прострел Сиприано с левого фланга вдоль вратарской!

20 мин. МОМЕНТ! Кудрик сумел закрыть собой ворота от удара Вьюнника из левого фланга штрафной! Потеря мяча в центре поля от Горбунова могла оказаться фатальной!

19 мин. Выскребенцев фолом со спины сбил проходящего к чужой штрафной Судакова.

18 мин. Мариуполь в атаке сложно увидеть. Всем составом сидят у своей штрафной.

16 мин. Уже и Матвиенко дриблит у чужой штрафной. Но где же пас в завершении красивых движений?!

15 мин. МОМЕНТ! КУДРИК! ШТАНГА! Вьюнник в касание замыкал отскок от голкипера соперников из пределов вратарской, после удара головой Степаненко, но попал в правую штангу!

14 мин. Патрик подавал со штрафного с правого фланга, но Горбунов перевел на угловой.

13 мин. Судаков оказался на газоне после фола Мамросенко на левом фланге обороны. Опасный штрафной.

11 мин. Просто простил арбитр Болбата, который откровенно хватал за корпус убегавшего по левому флангу контратаки Дмитриева.

10 мин. Не пропустили трое соперников Тайсона мимо себя на правом фланге обороны.

8 мин. ОПАСНО! Вакула пробросил между Дмитриеву на фланге, после чего отдал на ход Болбату в штрафную, прострел которого на Вьюнника был перехвачен.

7 мин. Судаков пытался подправить мяч в сторону после дальнего удара от Вакулы, но не попал в створ.

5 мин. Упустил мяч Сиприано при приеме паса верхом в левом фланге, но Мишнев контратаку решил стопорить.

4 мин. Шахтер в позиционной атаке. Соперники сидят глубоко.

2 мин. Кудрик снял подачу с правого фланга с головы у Вьюнника.

1 мин. Кулев поймал на бедро совершавшего рывок к штрафной Судакова.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   



В пятницу, 30-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона НСК  «Олимпийский», начало в 19:00.

Действующий чемпион Украины попал вошел в напряженный отрезок своего календаря с затянувшимися проблемами на внутренней арене, которые сопровождаются необходимостью команды Каштру защищать честь нашей страны в баталиях Лиги чемпионов УЕФА. Игра против «Интера» (0:0) точно не будет похожа по своему сценарию на предстоящее региональное дерби против «Мариуполя». Но даже на фоне вернувшихся в полноценную работу футболистов из основной группы «горняков», дончане все равно будут иметь проблемы с подбором исполнителей. Повреждение Дентиньо вывело его из строя еще по ходу матча еврокубков, поэтому в предстоящем поединке позиция форварда для «оранжево-черных» находится под большим вопросом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 30.10.2020 19:44
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    Нет, зашел высказать своё мнение. Я что на идиота похож, как можно это смотреть?
    Честно говоря, судя по твоим комментариям - похож
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:44
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 19:43
    И вообще, клуб шахтер, как и так называемые болельщики этого недоразумения - фикция
    ослабел совсем в аргументации
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 19:44
    0
    vishu, 30.10.2020 19:43
    Лол, а в чому проти венгрів було приниження? Чи це команда слабка? Та, випустили перемогу, бо повірили, що 2 голи достатньо. Приниження ніякого не було.
    Ферен пройшло Селтік, пройшло Динамо Загреб, яке возило мордою по гавну кротів у попередній ЛЧ. Не факт що кроти б пройшли той же Селтік, хіба автобусом тотальним

    Ты як завжди несеш таку єрунду, що мабуть сам ржеш з неї
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 19:43
    -2
    Договорнях х..ярит по нужной траектории.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 19:43
    -3
    И вообще, клуб шахтер, как и так называемые болельщики этого недоразумения - фикция
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 30.10.2020 19:43
    0
    Лол, а в чому проти венгрів було приниження? Чи це команда слабка? Та, випустили перемогу, бо повірили, що 2 голи достатньо. Приниження ніякого не було.
    Ферен пройшло Селтік, пройшло Динамо Загреб, яке возило мордою по гавну кротів у попередній ЛЧ. Не факт що кроти б пройшли той же Селтік, хіба автобусом тотальним
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.10.2020 19:43
    0
    "експерте" якщо марік такий сильний, то чого воно не в ЛЄ?
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 30.10.2020 19:42
    +1
    vishu, 30.10.2020 19:37
    Ото прикол, скажіть? Кроти без пеналя навіть дітям забити не можуть
    100000000%
    И без фиксации фолов с их стороны тоже. ⚠️
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:42
    -1
    AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    Нет, зашел высказать своё мнение. Я что на идиота похож, как можно это смотреть?
    Судя по тексту, да... пишешь тут больше всех
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:41
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    Вся страна будет смотреть унижение вагины в матче с Интером и Реалом и болеть против ржавых врагов Украины.
    Дыбыл!?
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 19:41
    -3
    AntiKrot, 30.10.2020 19:39
    Меня лично никто не унизил. Не выдавал желаемое за действительное и смени пластинку, ты примитивно скучный
    А что тебя унижать ты и так давно униженный
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 19:41
    0
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 19:36
    причём здесь кудрик, я что за кудрика что-то говорил.
    Так а что НЕ честно?
    Не бить пеналь за 200% руку?
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    -1
    AdvocatusDei, 30.10.2020 19:40
    Смотришь!?
    Нет, зашел высказать своё мнение. Я что на идиота похож, как можно это смотреть?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:41
    0
    Trasher311987, 30.10.2020 19:40
    На цирк надо реагировать по цирковому
    А в чем цирк!? Так никто внятно и не пояснил ... все херню какую то мелят банальную
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    -3
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 19:39
    Куда лучше смотреть всей страной унижение от венгров
    Вся страна будет смотреть унижение вагины в матче с Интером и Реалом и болеть против ржавых врагов Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 19:40
    +1
    AdvocatusDei, 30.10.2020 19:33
    Чемпиону нельзя забивать!? Бля, не дурейте, людишки
    На цирк надо реагировать по цирковому
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:40
    -2
    AntiKrot, 30.10.2020 19:38
    Только полные дегенераты могут смотреть этот спектакль и болеть за ржавых. Это не футбол, а хрень на постом масле. Рвотный порошок
    Смотришь!?
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 19:39
    0
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 19:36
    Да этот Марик посильней венгров которые вас унизили
    Меня лично никто не унизил. Не выдавал желаемое за действительное и смени пластинку, ты примитивно скучный
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 19:39
    -3
    AntiKrot, 30.10.2020 19:38
    Только полные дегенераты могут смотреть этот спектакль и болеть за ржавых. Это не футбол, а хрень на постом масле. Рвотный порошок
    Куда лучше смотреть всей страной унижение от венгров
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.10.2020 19:39
    0
    Gutr578, 30.10.2020 19:33
    Победа Арендуполя при коэф.27. ПАВЕЛКО ПРИВЕТ
    Посмотри на кэфы Баварии в Германии. На победу Реал против Шахтера тоже был кэф около 1.2 и что?)
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 19:08
    +5
    Хуерби. Точнее, договорнерби.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 19:35
    +3
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 19:32
    я хотел посмотреть за честной игрой молодняка, но видимо функционалка перед ЛЧ важнее честной противостояния.
    А что не так? Кудрик пока молодец, и пеналь не он заработал.
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 30.10.2020 19:42
    +1
    vishu, 30.10.2020 19:37
    Ото прикол, скажіть? Кроти без пеналя навіть дітям забити не можуть
    100000000%
    И без фиксации фолов с их стороны тоже. ⚠️
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 19:40
    +1
    AdvocatusDei, 30.10.2020 19:33
    Чемпиону нельзя забивать!? Бля, не дурейте, людишки
    На цирк надо реагировать по цирковому
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 19:36
    +1
    Шахтёр и так бы победил, просто бы задавили лавкой, но смысла терять силы перед немцами нету. Тищенко понятно что умышленно играл рукой, может он болеет за шахту в лч)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 30.10.2020 19:33
    +1
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 19:30
    Чудова гра від Вьюника та Вакули
    На фоні дітей з Маріуполя?
    Ссылка
    Gutr578
      Gutr578, 30.10.2020 19:33
    +1
    Победа Арендуполя при коэф.27. ПАВЕЛКО ПРИВЕТ
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 19:31
    +1
    Ладно бы пацаны.
    Но Тищенко! И толкал и руки в небо...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 19:24
    +1
    Держаться больше нет сил
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.10.2020 19:21
    +1
    Самое принципиальное и непредсказуемое сражение в Европе!
    Интрига всегда до последней секунды!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:18
    +1
    Ya H, 30.10.2020 19:12
    А зачем тебе этот рейтинг можешь внятно объяснить?
    Что бы такой клуб как твой, не мучился в квалификации а попал в группу напрямую
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.10.2020 19:18
    +1
    Ya H, 30.10.2020 19:12
    А зачем тебе этот рейтинг можешь внятно объяснить?
    Так *внятно* чи *ватно*?
    Зрозуміло, - можу. Але ж необов'язково ставити диз, якщо тобі потрібна аргументація.
    Мені потрібно повноцінно бачити представництво в обох турнірах, а не так як приміром шведам і білорусам. А чим нижче ТИ у рейтингу, тим взагалі є вірогідність отримати zerro в переліку клубів.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 30.10.2020 19:13
    +1
    Лицемерие Каштру просто зашкаливает, будто он не знал про этот цирк, так расхваливал Мариуполь. Уж молчал бы.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 19:13
    +1
    AdvocatusDei, 30.10.2020 19:12
    Подтверждённый!? Есть решение контролирующих органов!?
    Ихтамнет, дакажы.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.10.2020 19:11
    +1
    Аби ж тільки ці ждановці не травмували нікого з Шахтаря На сьогодні ШД ледь не ЄДИНА надія на майбутнє весняної частини України в єврокубках і здобуття ок. до рейтинг-скарбнички
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.10.2020 19:44
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 19:41
    Нет, зашел высказать своё мнение. Я что на идиота похож, как можно это смотреть?
    Честно говоря, судя по твоим комментариям - похож
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 19:44
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 19:43
    И вообще, клуб шахтер, как и так называемые болельщики этого недоразумения - фикция
    ослабел совсем в аргументации
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 19:44
    0
    vishu, 30.10.2020 19:43
    Лол, а в чому проти венгрів було приниження? Чи це команда слабка? Та, випустили перемогу, бо повірили, що 2 голи достатньо. Приниження ніякого не було.
    Ферен пройшло Селтік, пройшло Динамо Загреб, яке возило мордою по гавну кротів у попередній ЛЧ. Не факт що кроти б пройшли той же Селтік, хіба автобусом тотальним

    Ты як завжди несеш таку єрунду, що мабуть сам ржеш з неї
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 30.10.2020 19:43
    0
    Лол, а в чому проти венгрів було приниження? Чи це команда слабка? Та, випустили перемогу, бо повірили, що 2 голи достатньо. Приниження ніякого не було.
    Ферен пройшло Селтік, пройшло Динамо Загреб, яке возило мордою по гавну кротів у попередній ЛЧ. Не факт що кроти б пройшли той же Селтік, хіба автобусом тотальним
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.10.2020 19:43
    0
    "експерте" якщо марік такий сильний, то чого воно не в ЛЄ?
    Ссылка
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