Фейеноорд
1 : 4
Вольфсберг
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Украинский судья Балакин поставил 3 пенальти в ворота Фейеноорда

«Вольфсберг» за 2 матча забил 5 мячей, причем 4 из них – с 11-метровых!

  • 30.10.2020 00:23
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
Украинский судья Балакин поставил 3 пенальти в ворота Фейеноорда
© ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Редкое событие произошло по ходу матча 2-го тура Лиги Европы между командами «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Вольфсберг» (Австрия) .

Украинский судья Николай Балакин поставил 3 пенальти в ворота хозяев поля.

Игроки «Вольфсберга» за 2 матча забили 5 мячей, причем 4 из них – с 11-метровых!

Лига Европы. 2-й тур

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Вольфсберг» (Австрия) – 1:4

Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    vishu
    online
      vishu, 30.10.2020 01:38
    0
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.10.2020 01:16
    +4
    zeka23, 30.10.2020 00:54
    Вы совсем ку-ку что ли? Рефери матча был Срджан Йованович. https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029738--feyenoord-vs-wolfsberg/
    Это уровень нашей журналистики. Они даже не удосужились проверить информацию на авторитетных источниках
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 30.10.2020 00:54
    +7
    Вы совсем ку-ку что ли? Рефери матча был Срджан Йованович. https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029738--feyenoord-vs-wolfsberg/
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 30.10.2020 00:54
    +7
    Вы совсем ку-ку что ли? Рефери матча был Срджан Йованович. https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029738--feyenoord-vs-wolfsberg/
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 30.10.2020 01:16
    +4
    zeka23, 30.10.2020 00:54
    Вы совсем ку-ку что ли? Рефери матча был Срджан Йованович. https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029738--feyenoord-vs-wolfsberg/
    Это уровень нашей журналистики. Они даже не удосужились проверить информацию на авторитетных источниках
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 30.10.2020 01:38
    0
    Ссылка
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