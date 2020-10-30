Украинский судья Балакин поставил 3 пенальти в ворота Фейеноорда

Редкое событие произошло по ходу матча 2-го тура Лиги Европы между командами «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Вольфсберг» (Австрия) .
Украинский судья Николай Балакин поставил 3 пенальти в ворота хозяев поля.
Игроки «Вольфсберга» за 2 матча забили 5 мячей, причем 4 из них – с 11-метровых!
Лига Европы. 2-й тур
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Вольфсберг» (Австрия) – 1:4
Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).
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Источник — Sport.ua
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