2-й тур Лиги Европы. Фиаско Гента, Тоттенхэма и Фейеноорда

29 октября проходят 24 матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы.
Ниже приведены результаты игрового дня.
Лига Европы 2020/21
2-й тур, 29 октября
- АЕК – Лестер – 1:2
- Антверпен – Тоттенхэм – 1:0
- Гент – Хоффенхайм – 1:4
- Заря – Брага – 1:2
- Карабах – Вильярреал – 1:3
- ЛАСК – Лудогорец – 4:3
- Лилль – Селтик – 2:2
- Милан – Спарта Прага – 3:0
- Сивасспор – Маккаби Тель-Авив – 1:2
- Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4
- Црвена Звезда – Слован Либерец – 5:1
- ЦСКА М – Динамо Загреб – 0:0
Турнирные таблицы
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.