Динамо 11-й раз в истории упустил победу, имея фору в два мяча

«Динамо», выигрывая у «Ференцвароша» по ходу матча 2:0, в итоге довольствовалось лишь ничьей. Киевляне 11-й раз в истории упустили победу в еврокубках, имея фору в два мяча, в том числе 5-й в групповом раунде Лиги чемпионов. К слову, венграм удалось сравнять счет лишь на 90-й минуте встречи. Позже динамовцы пропускали решающий мяч в подобных ситуациях только в поединке 7-летней давности с австрийским «Рапидом» - на 90+4-й.
Матчи, в которых «Динамо» упускало победу, имея фору в два мяча:
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.09.1975
|
КЧ
|
1/16
|
Олимпиакос (г)
|
2:2
|
2.
|
01.10.1997
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ньюкасл (д)
|
2:2
|
3.
|
07.04.1999
|
ЛЧ
|
1/2
|
Бавария (д)
|
3:3
|
4.
|
11.09.2001
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Боруссия Д (д)
|
2:2
|
5.
|
07.08.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
2:2
|
6.
|
03.11.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (д)
|
2:2
|
7.
|
06.12.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (д)
|
2:2
|
8.
|
14.12.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Маккаби Т-А (д)
|
3:3
|
9.
|
03.10.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Рапид В (г)
|
2:2
|
10.
|
04.10.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Яблонец (г)
|
2:2
|
11.
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ференцварош (г)
|
2:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.