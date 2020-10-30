В субботу, 31-го октября, состоится встреча 8-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 14:00 по киевскому времени.

Обе команды пребывают в хорошей форме, подтверждая это очень неплохими результатами. «Колос» выдал уже шестиматчевую серию без поражений, уступив только на старте чемпионата, а «Олимпик» проигрывал только командам из первой четверки, оставаясь единственной командой Премьер-лиги не игравшей вничью. Правда, донетчане не лучшим образом провели последние два матча, не сумев поразить ворота «Ворсклы» и «Десны», но во все трех победных играх команда неизменно забивала по три гола. Отметим, что в минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Олимпик».