Колос - Олимпик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 18:09
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Колос - Олимпик. Текстовая трансляция матча
© ФК Олимпик

В субботу, 31-го октября, состоится встреча 8-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Олимпик». Поединок пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 14:00 по киевскому времени.

Обе команды пребывают в хорошей форме, подтверждая это очень неплохими результатами. «Колос»  выдал уже шестиматчевую серию без поражений, уступив только на старте чемпионата, а «Олимпик» проигрывал только командам из первой четверки, оставаясь единственной командой Премьер-лиги не игравшей вничью. Правда, донетчане не лучшим образом провели последние два матча, не сумев поразить ворота «Ворсклы» и «Десны», но во все трех победных играх команда неизменно забивала по три гола. Отметим, что в минувшем сезоне соперники обменялись гостевыми победами. 

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Олимпик».

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Источник — Sport.ua

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