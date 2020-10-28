Ман Юнайтед
5 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Рэшфорда. Манчестер Юнайтед отправил 5 мячей в ворота РБ Лейцпиг

Полуфиналист предыдущей Лиги чемпионов не сумел оказать сопротивление

  • 28.10.2020 23:59
  • 405 просмотров
  • 2 комментария
Хет-трик Рэшфорда. Манчестер Юнайтед отправил 5 мячей в ворота РБ Лейцпиг
© Twitter. Маркус Рэшфорд

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» разгромил немецкий  «РБ Лейпциг» (5:0).

Полуфиналист предыдущей ЛЧ не сумел оказать сопротивление в Манчестере. Хет-трик сделал Маркус Рэшфорд.

Лига чемпионов

Группа H, 2-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Англия)  «РБ Лейпциг» (Германия) – 5:0

Голы: Гринвуд, 21, Рэшфорд, 74, 78, 90+2, Марсьяль, 87 (пен).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Туанзебе, 81), Погба (Кавани, 81), Матич (Мактоминэй, 64), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Марсьяль, Гринвуд (Рэшфорд, 63).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Хенрикс (Забитцер, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Кампль (Клайверт, 75), Форсберг, Нкунку (Серлот, 65), Ольмо, Поульсен.

Предупреждения: Матич, 34. Хенрикс, 46. Клайверт, 77. Забитцер, 86.

Судья: Юг (Словения).

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 00:26
    0
    Лейпциг в стиле Шахтера. До 76й минуты счёт 1:0, потом пропускают второй и психологически разлагаються.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 00:22
    +1
    История творится на наших глазах!
    Было:
    Самое крупное поражение в гостях
    5:2: "Олимпик" - "РБ Лейпциг"
    12.04.18, Лига Европы, ответный матч 1/4 финала.
    Теперь 5:0!!! От MU
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 00:22
    +1
    История творится на наших глазах!
    Было:
    Самое крупное поражение в гостях
    5:2: "Олимпик" - "РБ Лейпциг"
    12.04.18, Лига Европы, ответный матч 1/4 финала.
    Теперь 5:0!!! От MU
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.10.2020 00:26
    0
    Лейпциг в стиле Шахтера. До 76й минуты счёт 1:0, потом пропускают второй и психологически разлагаються.
    Ссылка
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