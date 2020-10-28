Хет-трик Рэшфорда. Манчестер Юнайтед отправил 5 мячей в ворота РБ Лейцпиг

28 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (5:0).
Полуфиналист предыдущей ЛЧ не сумел оказать сопротивление в Манчестере. Хет-трик сделал Маркус Рэшфорд.
Лига чемпионов
Группа H, 2-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 5:0
Голы: Гринвуд, 21, Рэшфорд, 74, 78, 90+2, Марсьяль, 87 (пен).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Туанзебе, 81), Погба (Кавани, 81), Матич (Мактоминэй, 64), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Марсьяль, Гринвуд (Рэшфорд, 63).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Хенрикс (Забитцер, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Кампль (Клайверт, 75), Форсберг, Нкунку (Серлот, 65), Ольмо, Поульсен.
Предупреждения: Матич, 34. Хенрикс, 46. Клайверт, 77. Забитцер, 86.
Судья: Юг (Словения).
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Источник — Sport.ua
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Было:
Самое крупное поражение в гостях
5:2: "Олимпик" - "РБ Лейпциг"
12.04.18, Лига Европы, ответный матч 1/4 финала.
Теперь 5:0!!! От MU
Было:
Самое крупное поражение в гостях
5:2: "Олимпик" - "РБ Лейпциг"
12.04.18, Лига Европы, ответный матч 1/4 финала.
Теперь 5:0!!! От MU
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