Сегодня ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов на выезде обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (ПСЖ).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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