Ференцварош
2 : 2
Динамо Киев
'90+   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 22:59
  • 11816 просмотров
  • 0 комментариев
Ференцварош – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Цыганков, 28 мин. (пенальти)

ГОЛ! 0:2. Карлос Де Пена, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Токмак Нгуэн, 59 мин.

События матча
86' Сергей Сидорчук (Динамо Киев) получает красную карточку.
59' ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
41' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Де Пена (Динамо Киев).
28' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности