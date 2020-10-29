Заря
0 : 2
Брага
'52   ТВ-трансляция: 

Заря – Брага – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

  • 29.10.2020 19:53
  • 18375 просмотров
  • 192 комментария
Заря – Брага – 0:2. LIVE
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Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 0:2

Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Максим Лунёв

Запас: Никита Шевченко, Йоэль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Поддубний, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович, Аллахьяр Сайядманеш

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю, Франсишку Моура, Раул, Бруно Виллемен, Давид Карму, Николас Гайтан, Андре Каштру, Франсержио, Паулинью, Рикарду Орта

Запас: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Роланду, Зе Карлуш, Витор Тормена, Али Аль-Мусрати, Жоау Новайш, Андре Орта, Юри Медейруш, Абель Руис, Гильерме Шеттине

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

 

53 мин. Очередной угловой Зари не принес остроты у ворот Браги.

50 мин. Паулинью неточно пробил из-за пределов штрафной.

49 мин. Кочергин из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

47 мин. Кабаев опасно сыграл против голкипера Браги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ?! После скидки Кабаева Юрченко из центра штрафной пробил неточно!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ай-яй-яй! Юрченко принял мяч в центральной зоне перед штрафной, но не сумел попасть в ворота!

44 мин. По угловым - 4:0.

41 мин. Юрченко неудачно навесил с углового - мяч в воздухе пересек линию поля.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Кочергин в центре поля сбил Паулинью и сорвал атаку Браги.

33 мин. Хомченовский прострелил с левого фланга, и защитник Браги перехватил мяч.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Юрченко со штрафного пробил в руки голкиперу.

29 мин. Карму у линии штрафной сбил Кабаева, который выходил один на один с голкипером!

27 мин. Владение мячом - 62:38%.

26 мин. После скидки партнера из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Лунев прострелил из левого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

22 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Моура слева ворвался в штрафную Зари, но выпустил мяч за пределы поля.

19 мин. Португальцы держат мяч.

16 мин. Еще момент! После скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус перевел мяч на угловой!

14 мин. ОПАСНО! Назарина пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч!

13 мин. Оффсайд у Паулинью.

11 мин. ГОЛ! 0:2! Лунёв обрезался в центре поля, и быстрая атака Браги завершилась точным ударом Гайтана из-за пределов штрафной под перекладину!

8 мин. ЭХ! Иванисеня с дальней дистанции пробил рядом со штангой!

6 мин. После навеса со штрафного Вернидуб головой пробил выше ворот!

4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!

3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!

2 мин. Луганчане контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 29-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с «Брагой». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:55.

Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с крупного выездного поражения от английского «Лестера». А вот «Брага» в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0. «Для нас в четверг очень важная игра с учетом того, что мы уступили в первом туре, а соперник победил. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась, а потому рассчитываем на положительный результат», – сказал накануне противостояния с португальским клубом наставник «Зари» Виктор Скрипник. В прошлый уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли «Рух» со счетом 4:0. «Брага» также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв «Гимарайнш». Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брага».

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Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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    • 11.36% (15)
      1. Крупная победа Зари
    • 37.12% (49)
      2. Минимальная победа Зари
    • 32.58% (43)
      3. Ничья
    • 11.36% (15)
      4. Минимальная победа Браги
    • 7.58% (10)
      5. Крупная победа Браги
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Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 29.10.2020 21:04
    0
    Sunrise, 29.10.2020 21:02
    Мне от таких ущербных как ты вообще ничего не нужно. Заре тоже. Можешь смело валить отсюда. Никогда не понимал ущербных которые что-то считают "гивном" и с радостью в нем копаются каждый день.
    Ну так захлопни грызло и не гавкай. Педрило какое-то забыл спросить что мне делать и что писать. Дрочи на свою Зирю молча.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 21:04
    0
    JekFunny, 29.10.2020 20:54
    Он психический больной
    На него не стоит реагировать серьезно
    А ты что тут забыл униженый ЖенщинаФан,тебя мало сегодня унизили ,снова за порцией пришёл на ночь мазохист голубой ,
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 21:03
    0
    Кстати, кто мне обьяснить почему в таком важном матче у Зари играет вратарь, который появляется в старте раз в год
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 21:03
    0
    kot_sumy, 29.10.2020 20:59
    А нельзя нам вообще отказаться от выступления в ЛЕ? Смысл тратиться на перелеты, проживание и т.д
    Так за выход в группу команда получила деньги от УЕФА и на это)) Ты будешь отдавать?)
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 21:03
    0
    Вячеслав Самойлов, 29.10.2020 21:00
    Короче, в ЛЕ у нас полная хе...ня. Заря -2, а конкуренты - Селтик, Ласк, Вольфсберг - по +2. Полная параша нашему месту в рейтинге!...
    Что вы так за то рейтинг трясётесь
    У нас клубов нету что бы в ЕК играть
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 21:02
    +1
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 20:58
    это ты сешной,не факт что умный ,ну смешной,Ты Интер и испанцав с венграми не сравнивал бы)),,и игры у Шахтёра в атобусс нет!!!
    То есть когда Динамо наносит равное количество ударов с Ювентусом - это автобус от Динамо
    А когда шахтёр бьет в три раза меньше чем Интер - это не автобус ?
    Почему пишешь ты , а стыдно мне ?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.10.2020 21:02
    +1
    Ya H, 29.10.2020 20:59
    А тебе какие нужны коментарии: Зиря чимпеон? Гивно твоя Зиря и всегда была гивном. Гивном она и сдохнет.
    Мне от таких ущербных как ты вообще ничего не нужно. Заре тоже. Можешь смело валить отсюда. Никогда не понимал ущербных которые что-то считают "гивном" и с радостью в нем копаются каждый день.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 29.10.2020 21:00
    +1
    Sunrise, 29.10.2020 20:57
    Деньги придут после сезона. Пока их нет. Ещё вопросы?
    Так народ всерьез думает, что Суркису уже 30+ лямов евро за Лигу Чемпионов отслюнявили, а он такой жлоб на эти деньги никого не купил
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 21:00
    0
    Empty, 29.10.2020 20:52
    Мудачело ты жосткое ..ответишь ?) Причем тут венгры ?))
    Тебе вчера венгры не снились и унижение,я тебе напомню ,не обыграть венгров это унижение петушёк
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 29.10.2020 21:00
    +1
    Короче, в ЛЕ у нас полная хе...ня. Заря -2, а конкуренты - Селтик, Ласк, Вольфсберг - по +2. Полная параша нашему месту в рейтинге!...
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 20:59
    -1
    Кочергина можно снимать смело
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 29.10.2020 20:59
    0
    А нельзя нам вообще отказаться от выступления в ЛЕ? Смысл тратиться на перелеты, проживание и т.д
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 29.10.2020 20:59
    -4
    Sunrise, 29.10.2020 20:57
    А с другой стороны - это и не мудацкие комментарии строчить тут.
    А тебе какие нужны коментарии: Зиря чимпеон? Гивно твоя Зиря и всегда была гивном. Гивном она и сдохнет.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 20:58
    0
    Роман Порывай, 29.10.2020 20:55
    Смешной ты) Вроде ваш Шахтёр с Интером не благодаря "автобусу" отскочил или сборная не благодаря "автобусу" испанцев обыграла
    это ты сешной,не факт что умный ,ну смешной,Ты Интер и испанцав с венграми не сравнивал бы)),,и игры у Шахтёра в атобусс нет!!!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.10.2020 20:57
    0
    y-grec, 29.10.2020 20:56
    Краще б вже Десна, чи то навіть Колос 3 місце зайняли
    Бо щось там у минулому сезоні всі розповідали про фінансові проблеми
    Що, типу, Зорі потрібний груповий етап (опустимо той факт, що в останньому турі саме не бажання Зорі йти в атаку дозволило Динамо вийти в ЛЧ)
    Ну, ось, нема більше фінансових проблем виходить
    А гра де?
    Деньги придут после сезона. Пока их нет. Ещё вопросы?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.10.2020 20:57
    0
    Ya H, 29.10.2020 20:52
    Это не по турецким бл..дям на "сборы" ездить.
    А с другой стороны - это и не мудацкие комментарии строчить тут.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 29.10.2020 20:57
    0
    Бери у букмекеров 2 нести и баранку наших команд и выиграй хорошие деньги одним везло другим нет
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 29.10.2020 20:56
    0
    Краще б вже Десна, чи то навіть Колос 3 місце зайняли
    Бо щось там у минулому сезоні всі розповідали про фінансові проблеми
    Що, типу, Зорі потрібний груповий етап (опустимо той факт, що в останньому турі саме не бажання Зорі йти в атаку дозволило Динамо вийти в ЛЧ)
    Ну, ось, нема більше фінансових проблем виходить
    А гра де?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 20:55
    +1
    saha-yakut, 29.10.2020 20:54
    Выпускайте Иранца и Гладкого, может удастся переломить ход поединка.
    Ага , португальцы об Гладкого себе занозы будут загонять \
    А иранца , да , можно
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 29.10.2020 20:55
    -2
    Макс Жёсткий, 29.10.2020 20:48
    Орест не пора ли тебе уже корвалола и в кроватку баиньки,если с такой красивой атакующей игрой с брагой в первую лигу то дынамо с автобуссом своим с венграми куда?в аматоры ,ну дед ты смешной!!
    Смешной ты) Вроде ваш Шахтёр с Интером не благодаря "автобусу" отскочил или сборная не благодаря "автобусу" испанцев обыграла
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 29.10.2020 20:14
    +9
    Зато с Шахтой и ДК они ничейки расписывают, клоуны
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.10.2020 20:07
    +9
    Просто позор
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 29.10.2020 20:05
    +9
    обігрують, як дітей. А казали, що то мужики...
    Ссылка
    dimonchik22
      dimonchik22, 29.10.2020 20:07
    +8
    Это фиаско, мужики.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 20:06
    +8
    0-2 к 10-ой минуте. Это жесть
    Ссылка
    Игорь Стецик
      Игорь Стецик, 29.10.2020 20:15
    +7
    От і запитання. А нафіга нам ті рейтинги і таблиці коеф. коли навідь третя команда так безвольно летить??? Наш рівень - Шахтар ЛЧ, Динамо ЛЄ. Інші це баласт
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 29.10.2020 20:13
    +7
    Эх, жаль Заря в Лиге Европы играет. Уровень Лиги Чемпионов, не ниже!
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 29.10.2020 20:11
    +7
    Позор. Вопрос. Зачем такие клубы выходят в ЛЕ. Страну только позорить и быть грузом, для команд, которые зарабатывают очки в общую копилку. Ни одной команды, не припомню конкурентной со времен Металлиста, Днепра и Зари Вернидуба
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.10.2020 20:09
    +7
    Не, ну это ппц, я не этого ожидал. Благодарю за ужасный матч, я пошел почитаю, чем смотреть это...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 20:02
    +7
    Пиздець, вже летять. Що, трансляцію можна вимикати?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 29.10.2020 20:31
    +6
    И это зорька могла в лч попасть вместо дк?
    Х бы они конечно сито прошли, ну а вдруг и шо це було б?
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 29.10.2020 20:15
    +6
    3 місце в групі якщо займуть, то це вже буде великим успіхом для цих дніщ.
    Пригадую, усі питали чого Шева Іванісеню не задіює в збірній замість Степаненка. Та ви подивіться на того Іванісеню, там максимум рівень колхозу, яка збірна?
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 29.10.2020 20:11
    +6
    Заря летит 0-2 еще в первом тайме. Почему никто не смеется над Зарей. Или смеяться можно только над Динамо?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 29.10.2020 20:10
    +6
    й=о=б=а=н=и=й твій/ваш рот, ніс, голова, нігті, ступні, коліна...
    ==================================================
    І хто ж там вчора на ДИНАМО ще хрюкав? Погляньте на це ПОРНО.
    ***************************************************************************
    ************
    Ще су4ари тупоголові мінусують
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 29.10.2020 20:08
    +6
    Отстойная Заря и немощная. Чувствую будет разгром
    Ссылка
    Istm
      Istm, 29.10.2020 20:07
    +6
    туристи нікчемні. Тільки місця в єврокубках займають.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 29.10.2020 20:47
    +5
    Мені Зоря нагадує красивого парубка, який вроді все має, але в ліжку нічого не виходить... Одним словом імпотент. При Вернидубі не такий був контроль, але були мужики, а тут...
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 29.10.2020 20:18
    +5
    Думаю, уже настало время несколько обновить прозвище ФК Зоря и называть их не "мужики" (данное им, когда они давали бой любому сопернику), а "путаны" (поскольку сейчас их имеет кто хочет и как хочет, увы).
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 29.10.2020 20:12
    +5
    JekFunny, 29.10.2020 20:01
    Ничего страшного, ещё куча времени
    Прям как в этом анекдоте, что команда проигрывает 4-0, но болельщики не отчаивались, ведь шла всего 10я минута матча
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.10.2020 20:10
    +5
    Я вимкнув, не хочу на то дивитись, я не мазохіст
    Ссылка
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