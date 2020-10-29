Лига Европы. Группа G. 2-й тур.
«Заря» – «Брага» – 0:2
Паулинью (4), Николас Гайтан (11)
Давид Карму (29) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)
«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Максим Лунёв
Запас: Никита Шевченко, Йоэль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Поддубний, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович, Аллахьяр Сайядманеш
«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю, Франсишку Моура, Раул, Бруно Виллемен, Давид Карму, Николас Гайтан, Андре Каштру, Франсержио, Паулинью, Рикарду Орта
Запас: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Роланду, Зе Карлуш, Витор Тормена, Али Аль-Мусрати, Жоау Новайш, Андре Орта, Юри Медейруш, Абель Руис, Гильерме Шеттине
Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)
53 мин. Очередной угловой Зари не принес остроты у ворот Браги.
50 мин. Паулинью неточно пробил из-за пределов штрафной.
49 мин. Кочергин из-за пределов штрафной пробил очень неточно.
47 мин. Кабаев опасно сыграл против голкипера Браги.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ?! После скидки Кабаева Юрченко из центра штрафной пробил неточно!
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
45 мин. Ай-яй-яй! Юрченко принял мяч в центральной зоне перед штрафной, но не сумел попасть в ворота!
44 мин. По угловым - 4:0.
41 мин. Юрченко неудачно навесил с углового - мяч в воздухе пересек линию поля.
38 мин. Игра идет в центре поля.
35 мин. Кочергин в центре поля сбил Паулинью и сорвал атаку Браги.
33 мин. Хомченовский прострелил с левого фланга, и защитник Браги перехватил мяч.
32 мин. Игра идет в центре поля.
30 мин. Юрченко со штрафного пробил в руки голкиперу.
29 мин. Карму у линии штрафной сбил Кабаева, который выходил один на один с голкипером!
27 мин. Владение мячом - 62:38%.
26 мин. После скидки партнера из-за пределов штрафной пробил неточно.
25 мин. Лунев прострелил из левого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.
22 мин. Игра идет в центре поля.
20 мин. Моура слева ворвался в штрафную Зари, но выпустил мяч за пределы поля.
19 мин. Португальцы держат мяч.
16 мин. Еще момент! После скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус перевел мяч на угловой!
14 мин. ОПАСНО! Назарина пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч!
13 мин. Оффсайд у Паулинью.
11 мин. ГОЛ! 0:2! Лунёв обрезался в центре поля, и быстрая атака Браги завершилась точным ударом Гайтана из-за пределов штрафной под перекладину!
8 мин. ЭХ! Иванисеня с дальней дистанции пробил рядом со штангой!
6 мин. После навеса со штрафного Вернидуб головой пробил выше ворот!
4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!
3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!
2 мин. Луганчане контролируют мяч.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В четверг, 29-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с «Брагой». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:55.
Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с крупного выездного поражения от английского «Лестера». А вот «Брага» в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0. «Для нас в четверг очень важная игра с учетом того, что мы уступили в первом туре, а соперник победил. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась, а потому рассчитываем на положительный результат», – сказал накануне противостояния с португальским клубом наставник «Зари» Виктор Скрипник. В прошлый уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли «Рух» со счетом 4:0. «Брага» также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв «Гимарайнш». Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брага».
Александр Снитко, Sport.ua
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На него не стоит реагировать серьезно
У нас клубов нету что бы в ЕК играть
А когда шахтёр бьет в три раза меньше чем Интер - это не автобус ?
Почему пишешь ты , а стыдно мне ?
Бо щось там у минулому сезоні всі розповідали про фінансові проблеми
Що, типу, Зорі потрібний груповий етап (опустимо той факт, що в останньому турі саме не бажання Зорі йти в атаку дозволило Динамо вийти в ЛЧ)
Ну, ось, нема більше фінансових проблем виходить
А гра де?
Бо щось там у минулому сезоні всі розповідали про фінансові проблеми
Що, типу, Зорі потрібний груповий етап (опустимо той факт, що в останньому турі саме не бажання Зорі йти в атаку дозволило Динамо вийти в ЛЧ)
Ну, ось, нема більше фінансових проблем виходить
А гра де?
А иранца , да , можно
Х бы они конечно сито прошли, ну а вдруг и шо це було б?
Пригадую, усі питали чого Шева Іванісеню не задіює в збірній замість Степаненка. Та ви подивіться на того Іванісеню, там максимум рівень колхозу, яка збірна?
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І хто ж там вчора на ДИНАМО ще хрюкав? Погляньте на це ПОРНО.
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Ще су4ари тупоголові мінусують
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