Лига Европы. Группа G. 2-й тур.

«Заря» – «Брага» – 0:2

Паулинью (4), Николас Гайтан (11)

Давид Карму (29) – Владислав Кочергин (35), Владислав Кабаев (47)

«Заря»: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Егор Назарина, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Максим Лунёв

Запас: Никита Шевченко, Йоэль Абу Ханна, Агрон Руфати, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Поддубний, Александр Гладкий, Сергей Гринь, Михайло Перович, Аллахьяр Сайядманеш

«Брага»: Лима Матеус, Рикарду Эсгаю, Франсишку Моура, Раул, Бруно Виллемен, Давид Карму, Николас Гайтан, Андре Каштру, Франсержио, Паулинью, Рикарду Орта

Запас: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Роланду, Зе Карлуш, Витор Тормена, Али Аль-Мусрати, Жоау Новайш, Андре Орта, Юри Медейруш, Абель Руис, Гильерме Шеттине

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина)

53 мин. Очередной угловой Зари не принес остроты у ворот Браги.

50 мин. Паулинью неточно пробил из-за пределов штрафной.

49 мин. Кочергин из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

47 мин. Кабаев опасно сыграл против голкипера Браги.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ДА ЧТО Ж ТАКОЕ?! После скидки Кабаева Юрченко из центра штрафной пробил неточно!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

45 мин. Ай-яй-яй! Юрченко принял мяч в центральной зоне перед штрафной, но не сумел попасть в ворота!

44 мин. По угловым - 4:0.

41 мин. Юрченко неудачно навесил с углового - мяч в воздухе пересек линию поля.

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Кочергин в центре поля сбил Паулинью и сорвал атаку Браги.

33 мин. Хомченовский прострелил с левого фланга, и защитник Браги перехватил мяч.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Юрченко со штрафного пробил в руки голкиперу.

29 мин. Карму у линии штрафной сбил Кабаева, который выходил один на один с голкипером!

27 мин. Владение мячом - 62:38%.

26 мин. После скидки партнера из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Лунев прострелил из левого угла штрафной, и защитник выбил мяч на угловой.

22 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Моура слева ворвался в штрафную Зари, но выпустил мяч за пределы поля.

19 мин. Португальцы держат мяч.

16 мин. Еще момент! После скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус перевел мяч на угловой!

14 мин. ОПАСНО! Назарина пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч!

13 мин. Оффсайд у Паулинью.

11 мин. ГОЛ! 0:2! Лунёв обрезался в центре поля, и быстрая атака Браги завершилась точным ударом Гайтана из-за пределов штрафной под перекладину!

8 мин. ЭХ! Иванисеня с дальней дистанции пробил рядом со штангой!

6 мин. После навеса со штрафного Вернидуб головой пробил выше ворот!

4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!

3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!

2 мин. Луганчане контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 29-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с «Брагой». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:55.

Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с крупного выездного поражения от английского «Лестера». А вот «Брага» в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0. «Для нас в четверг очень важная игра с учетом того, что мы уступили в первом туре, а соперник победил. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась, а потому рассчитываем на положительный результат», – сказал накануне противостояния с португальским клубом наставник «Зари» Виктор Скрипник. В прошлый уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли «Рух» со счетом 4:0. «Брага» также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв «Гимарайнш». Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брага».