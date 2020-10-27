Локомотив М
1 : 2
Бавария
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария справилась с Локомотивом в Москве усилиями Горецка и Киммиха

Немецкая команда забила победный гол за 10 минут до конца игры

  • 27.10.2020 21:50
  • 2884 просмотра
  • 7 комментариев
Бавария справилась с Локомотивом в Москве усилиями Горецка и Киммиха
© ФК Бавария

Сегодня, 27 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2).

Леон Горецка открыл счет для гостей. Хозяева сравняли счет, но Йозуа Киммих принес победу мюнхенскому клубу за 10 минут до конца игры.

«Бавария» с двумя победами набрала 6 очков, а в активе «Локомотива» остался 1 балл.

Лига чемпионов. 2-й тур

«Локомотив» (Россия)  «Бавария» (Германия)  1:2

Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука (Райкович, 46), Рыбус, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Крыховяк, Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Зе Луиш, Смолов (Рыбчинский, 75).

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Мюллер (Гнабри, 46), Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов, 17. Эрнандез, 47. Мурило, 50. Жемалетдинов, 84.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

Москва. Стадион «РЖД Арена».

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Sheffield
      Sheffield, 27.10.2020 22:23
    -4
    Vaso, 27.10.2020 22:14
    Локо вообще "красавцы" и прошлый год были "красавы" в группе заняли в отличии от всяких Барс, Атлетико почетное последнее место, думаю что и в этом году "красавы" займут свое обычное место...
    Ну и х.. с ними, займут ,так займут,я про то,что они играли сегодня с лучшей командой мира вполне неплохо
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 27.10.2020 22:19
    -6
    Серж. Петренко, 27.10.2020 22:08
    З дитинства за Баварію (с)
    А я вот за Баварию всего пяток лет топлю,сразу после 7-0 ,красиво,запоминающе,свиной визг до сих пор в ушах стоит
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 27.10.2020 22:14
    +5
    Sheffield, 27.10.2020 21:56
    Никаких вопросов к Локо,красавы,играли с Баварией намного лучше всяких Барс с Челси и Атлетико попавших не так давно под немецкий каток
    Локо вообще "красавцы" и прошлый год были "красавы" в группе заняли в отличии от всяких Барс, Атлетико почетное последнее место, думаю что и в этом году "красавы" займут свое обычное место...
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 27.10.2020 22:08
    +11
    З дитинства за Баварію (с)
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 27.10.2020 22:04
    +9
    Бавария играла в пол силы. Но всё равно молодцы-наказали кацапов.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 22:02
    +5
    Интересно, сколько ГазПром заплатил Баварии чтобы они только минимально выиграли, а не разобрали Локомотив на запчасти от вагонов?
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 27.10.2020 21:56
    -13
    Никаких вопросов к Локо,красавы,играли с Баварией намного лучше всяких Барс с Челси и Атлетико попавших не так давно под немецкий каток
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 27.10.2020 22:08
    +10
    З дитинства за Баварію (с)
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 27.10.2020 22:04
    +8
    Бавария играла в пол силы. Но всё равно молодцы-наказали кацапов.
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 27.10.2020 22:14
    +4
    Sheffield, 27.10.2020 21:56
    Никаких вопросов к Локо,красавы,играли с Баварией намного лучше всяких Барс с Челси и Атлетико попавших не так давно под немецкий каток
    Локо вообще "красавцы" и прошлый год были "красавы" в группе заняли в отличии от всяких Барс, Атлетико почетное последнее место, думаю что и в этом году "красавы" займут свое обычное место...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 22:02
    +4
    Интересно, сколько ГазПром заплатил Баварии чтобы они только минимально выиграли, а не разобрали Локомотив на запчасти от вагонов?
    Ссылка
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