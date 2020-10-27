Бавария справилась с Локомотивом в Москве усилиями Горецка и Киммиха

Сегодня, 27 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2).
Леон Горецка открыл счет для гостей. Хозяева сравняли счет, но Йозуа Киммих принес победу мюнхенскому клубу за 10 минут до конца игры.
«Бавария» с двумя победами набрала 6 очков, а в активе «Локомотива» остался 1 балл.
Лига чемпионов. 2-й тур
«Локомотив» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 1:2
Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука (Райкович, 46), Рыбус, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Крыховяк, Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Зе Луиш, Смолов (Рыбчинский, 75).
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Мюллер (Гнабри, 46), Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.
Предупреждения: Живоглядов, 17. Эрнандез, 47. Мурило, 50. Жемалетдинов, 84.
Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).
Москва. Стадион «РЖД Арена».
Источник — Sport.ua
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