Шахтер – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.
«Шахтер» – «Интер» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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