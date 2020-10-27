Чемпионат Европы-2021. Квалификация. Групповой этап. Группа I. 7-й тур.
Греция – Украина - 0:3
Панцулая, 5, Кравец, 29, 55
Гацу, 28
Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Гацу, Патерна – Какабуки, Страдзали – Хамалиду, Зерва, Спиридониду – Марку (Пулиу, 33).
Запасные: Власиаду, Гавриилиду, Коцаки, Хадзиянниду, Папатеодору, Сарри, Нефру, Морайту, Вардали, Пициу, Димитриу.
Украина: Санина – Петрик, Филенко, Калинина (Малахова, 46), Козлова – Кунина, Панцулая, Люб. Шматко – Андрущак, Химич, Кравец.
Запасные: Бондарчук, Герасимчук, Подольская, Христюк, Анна Воронина, Василюк, Анастасия Воронина.
Арбитр: Шону Шукрулу (Нидерланды).
Стадион: «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция).
57 мин. Химич неудачным отбором отправила на газон Зерву у центральной линии.
55 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Повторную подачу углового, с правого фланга от Куниной, ударом головой завершила Кравец!
54 мин. Угловой в левом фланге для Украины завершился подачей на дальнюю, но ударом головой Андрущак пробила в спину сопернице.
52 мин. Химич налетела на Спиридониду у технической зоны.
50 мин. Подача Петрик со стандарта была перехвачена, как и навес Куниной с углового в следующем эпизоде.
49 мин. Патерна сбила Козлову во время рывка нашей футболистки левым флангом.
47 мин. Санина успешно сыграла на перехвате подачи со штрафного на правом фланге.
46 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Малахова вступила в гру вместо Калининой.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Филенко с правого фланга подала достаточно высоко, после чего за отскок за пределами штрафной зацепилась с последующим ударом Кунина. Промах.
45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.
44 мин. Передача Козловой верхом с правого фланга до Куниной в центре штрафной не дошла.
42 мин. В оффсайд попала Козлова после высокой передачи в чужую штрафную.
39 мин. Козлова мелким фолом сбила Патерну во время прохода соперницы через центр поля.
37 мин. Переместилась игра в центр поля. Наша сборная больше находится с мячом. Все спокойно.
35 мин. Сидира в левом фланге обороны отмахнулась от прорывавшейся вдоль бровки Панцулая.
33 мин. ЗАМЕНА У ГРЕЦИИ. На замену Марку вышла Пулиу.
31 мин. Патерна вновь сфолила против Петрик при отборе мяча на фланге.
29 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Восхитительный удар со штрафного в правый верхний угол от Шматко Папаконстантину перевела в перекладину, после чего Кравец добила мяч в сетку с отскока!
28 мин. Гацу подкатом сбила Калинину у штрафной своей команды.
26 мин. МОМЕНТ! Папаконстантину выронила мяч из рук после несильного удара из центра штрафной от Кравец, при подаче углового с правого фланга, после чего Козлова с острого угла в левом фланге вратарской добиванием попала лишь в сетку!
24 мин. Хамалиду залезла в оффсайд после передачи ей на ход по левому флангу из глубины.
22 мин. Химич столкнулась в центре поля с Зервой при попытке отбора мяча.
21 мин. Козлова исполнила удар на исполнение из-за пределов штрафной, но отправила мяч над перекладиной.
20 мин. Кунина была сбита на чужой половине усилиями Хамалиду.
18 мин. Кунина и Козлова успешно зажали у углового флажка на правом фланге обороны Украины Хамалиду.
16 мин. Вновь грубо сыграла Патерна на своем фланге. Козлова на газоне.
14 мин. Панцулая в оффсайде оказалась после перевода флангов от Шматко со штрафного в левом векторе атаки.
13 мин. У центральной линии Патерна сбила с ног Петрик. Оказывают помощь нашей футболистке.
12 мин. Калинина из центрального круга верхом грузила в переднюю линию, но Панцулая была в явном оффсайде.
12 мин. Андрущак была отправлена на газон в левом фланге нашей атаки.
10 мин. Удар с дальнего штрафного от Кравец прошелся выше перекладины.
9 мин. Панцулая подставила спину в борьбе против Сидиры у чужой штрафной, в результате чего оказалась на газоне после толчка.
8 мин. Шматко уверенным выносом завершила попытку дриблинга от Зервы на нашей половине.
7 мин. Папаконстантину неудачно сыграла на перехвате передачи в левый фланг штрафной на ход Панцулаи, однако развернуть эпизод нашей сборной не получилось.
5 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Филенко с правого фланга сделала осторожный наброс в центр штрафной, а Панцулая головой замкнула в красивом прыжке!
4 мин. Страдзали в центре поля сбила Панцулаю, после чего Кравец неточно исполнила заброс со штрафного.
2 мин. Кунина грубо атаковала со спины Какабуки у технической зоны.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 27-го октября, состоится поединок 7-го тура группового этапа квалификации женского Чемпионата Европы-2021 в рамках группы I, в котором сразятся Греция и Украина. Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Апостолос Николаидис», начало в 17:30.
Женская сборная Украины в своей квалификационной группе попала в затруднительное положение по причине поражений в стартовых трех турах. Подопечные Натальи Зинченко – первой представительницы своего пола с тренерской лицензией категории PRO от УЕФА в нашей стране – должны в обязательном порядке добывать победу над гречанками, а уже потом смотреть в сторону Ирландии, которой предстоит бороться с досрочно завоевавшей путевку на международный форум Германией. Нет смысла говорить о матче последнего тура против аутсайдера Черногории, пока не будут завершены седьмые поединки для всех сборных. Когда-то же надо было начать собирать камни, которые так усердно разбрасывались на старте квалификации.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Греция – Украина.
Илья Береза, Sport.ua
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95 квартал
ПанцулаЯ!!!
ПанцулаЯ!!!
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