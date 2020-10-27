Греция – Украина – 0:3. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура квалификации женского Евро-2022

  • 27.10.2020 17:32
  • 12775 просмотров
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Греция – Украина – 0:3. LIVE

Чемпионат Европы-2021. Квалификация. Групповой этап. Группа I. 7-й тур.

Греция – Украина - 0:3

 Панцулая, 5, Кравец, 29, 55

Гацу, 28

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Гацу, Патерна – Какабуки, Страдзали – Хамалиду, Зерва, Спиридониду – Марку (Пулиу, 33).

Запасные: Власиаду, Гавриилиду, Коцаки, Хадзиянниду, Папатеодору, Сарри, Нефру, Морайту, Вардали, Пициу, Димитриу.

Украина: Санина – Петрик, Филенко, Калинина (Малахова, 46), Козлова – Кунина, Панцулая, Люб. Шматко – Андрущак, Химич, Кравец.

Запасные: Бондарчук, Герасимчук, Подольская, Христюк, Анна Воронина, Василюк, Анастасия Воронина.

Арбитр: Шону Шукрулу (Нидерланды).

Стадион: «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция).

57 мин. Химич неудачным отбором отправила на газон Зерву у центральной линии.

 55 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Повторную подачу углового, с правого фланга от Куниной, ударом головой завершила Кравец!

54 мин. Угловой в левом фланге для Украины завершился подачей на дальнюю, но ударом головой Андрущак пробила в спину сопернице.

52 мин. Химич налетела на Спиридониду у технической зоны.

50 мин. Подача Петрик со стандарта была перехвачена, как и навес Куниной с углового в следующем эпизоде.

49 мин. Патерна сбила Козлову во время рывка нашей футболистки левым флангом.

47 мин. Санина успешно сыграла на перехвате подачи со штрафного на правом фланге.

46 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Малахова вступила в гру вместо Калининой.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Филенко с правого фланга подала достаточно высоко, после чего за отскок за пределами штрафной зацепилась с последующим ударом Кунина. Промах.

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.

44 мин. Передача Козловой верхом с правого фланга до Куниной в центре штрафной не дошла.

42 мин. В оффсайд попала Козлова после высокой передачи в чужую штрафную.

39 мин. Козлова мелким фолом сбила Патерну во время прохода соперницы через центр поля.

37 мин. Переместилась игра в центр поля. Наша сборная больше находится с мячом. Все спокойно.

35 мин. Сидира в левом фланге обороны отмахнулась от прорывавшейся вдоль бровки Панцулая.

33 мин. ЗАМЕНА У ГРЕЦИИ. На замену Марку вышла Пулиу.

31 мин. Патерна вновь сфолила против Петрик при отборе мяча на фланге.

 29 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Восхитительный удар со штрафного в правый верхний угол от Шматко Папаконстантину перевела в перекладину, после чего Кравец добила мяч в сетку с отскока!

28 мин. Гацу подкатом сбила Калинину у штрафной своей команды.

26 мин. МОМЕНТ! Папаконстантину выронила мяч из рук после несильного удара из центра штрафной от Кравец, при подаче углового с правого фланга, после чего Козлова с острого угла в левом фланге вратарской добиванием попала лишь в сетку!

24 мин. Хамалиду залезла в оффсайд после передачи ей на ход по левому флангу из глубины.

22 мин. Химич столкнулась в центре поля с Зервой при попытке отбора мяча.

21 мин. Козлова исполнила удар на исполнение из-за пределов штрафной, но отправила мяч над перекладиной.

20 мин. Кунина была сбита на чужой половине усилиями Хамалиду.

18 мин. Кунина и Козлова успешно зажали у углового флажка на правом фланге обороны Украины Хамалиду.

16 мин. Вновь грубо сыграла Патерна на своем фланге. Козлова на газоне.

14 мин. Панцулая в оффсайде оказалась после перевода флангов от Шматко со штрафного в левом векторе атаки.

13 мин. У центральной линии Патерна сбила с ног Петрик. Оказывают помощь нашей футболистке.

12 мин. Калинина из центрального круга верхом грузила в переднюю линию, но Панцулая была в явном оффсайде.

12 мин. Андрущак была отправлена на газон в левом фланге нашей атаки.

10 мин. Удар с дальнего штрафного от Кравец прошелся выше перекладины.

9 мин. Панцулая подставила спину в борьбе против Сидиры у чужой штрафной, в результате чего оказалась на газоне после толчка.

8 мин. Шматко уверенным выносом завершила попытку дриблинга от Зервы на нашей половине.

7 мин. Папаконстантину неудачно сыграла на перехвате передачи в левый фланг штрафной на ход Панцулаи, однако развернуть эпизод нашей сборной не получилось.

5 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Филенко с правого фланга сделала осторожный наброс в центр штрафной, а Панцулая головой замкнула в красивом прыжке!

4 мин. Страдзали в центре поля сбила Панцулаю, после чего Кравец неточно исполнила заброс со штрафного.

2 мин. Кунина грубо атаковала со спины Какабуки у технической зоны.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

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Во вторник, 27-го октября, состоится поединок 7-го тура группового этапа квалификации женского Чемпионата Европы-2021 в рамках группы I, в котором сразятся Греция и Украина. Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Апостолос Николаидис», начало в 17:30.

Женская сборная Украины в своей квалификационной группе попала в затруднительное положение по причине поражений в стартовых трех турах. Подопечные Натальи Зинченко – первой представительницы своего пола с тренерской лицензией категории PRO от УЕФА в нашей стране – должны в обязательном порядке добывать победу над гречанками, а уже потом смотреть в сторону Ирландии, которой предстоит бороться с досрочно завоевавшей путевку на международный форум Германией. Нет смысла говорить о матче последнего тура против аутсайдера Черногории, пока не будут завершены седьмые поединки для всех сборных. Когда-то же надо было начать собирать камни, которые так усердно разбрасывались на старте квалификации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Греция – Украина.

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 27.10.2020 18:46
    0
    Є десь відеотрансляція матчу?
    Ссылка
    veterok
      veterok, 27.10.2020 18:43
    +1
    Vytas Meskauskas, 27.10.2020 18:37
    Кто знает во сколько Германия Ирландия играют и где можно посмотреть?
    Матчи Ирландия - Германия и Украина - Черногория состоятся 1-го декабря.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 18:41
    -1
    Кравец!
    95 квартал
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 27.10.2020 18:37
    +1
    Кто знает во сколько Германия Ирландия играют и где можно посмотреть?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 18:07
    +9
    Девчонки наши молодчинки
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 17:41
    +9
    Душею щира Українка.
    ПанцулаЯ!!!
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 27.10.2020 17:37
    +9
    Украина вперед!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 17:00
    +6
    Играйте как на Оболони!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 18:07
    +9
    Девчонки наши молодчинки
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 17:41
    +9
    Душею щира Українка.
    ПанцулаЯ!!!
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 27.10.2020 17:37
    +9
    Украина вперед!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 17:00
    +6
    Играйте как на Оболони!
    Ссылка
    veterok
      veterok, 27.10.2020 18:43
    +1
    Vytas Meskauskas, 27.10.2020 18:37
    Кто знает во сколько Германия Ирландия играют и где можно посмотреть?
    Матчи Ирландия - Германия и Украина - Черногория состоятся 1-го декабря.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 27.10.2020 18:37
    +1
    Кто знает во сколько Германия Ирландия играют и где можно посмотреть?
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 27.10.2020 18:46
    0
    Є десь відеотрансляція матчу?
    Ссылка
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