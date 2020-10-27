Боруссия М
2 : 0
Реал Мадрид
'61   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 22:00
  • 7236 просмотров
  • 35 комментариев
Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид – 2:0. LIVE
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Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Боруссия Менехенгладбах» – «Реал Мадрид» – 2:0

 Тюрам (33; 58).

 Штиндль (56).

«Боруссия Менехенгладбах»: Зоммер - Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини - Крамер, Нойхаус - Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа.
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.
 
«Реал Мадрид»: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Модрич, Марсело, Йович, Иско, Родриго, Сантос.

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менехенгладбах, Германия).

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль).

61 мин. Какой шанс! Плеа выскочил один на один, пробил в дальний угол - вратарь ногой отбил!

 58 мин. ГООООООООЛ! Навес хозяев справа - Плеа пробил низом. Вратарь отбил перед собой - точно на Тюрама, который в касание покатил мяч в ближний угол!

 56 мин. Штиндль сорвал контратаку, сбив Асенсио в середине поля.

55 мин. Угловой Боруссии слева - Бенсебаини фолит на голкипере.

53 мин. Боруссия пытается сбивать темп, но хозяевам редко получается подержать мяч.

50 мин. Опасно! После прострела справа Винисус бил в касание - рядом с ближней штангой!

49 мин. Реал разыграл угловой слева.

46 мин. Моментище! Угловой Реала справа - мяч выбит, но недалеко. Асенсио с лёта добивал с отскоком от газона - ШТАНГА спасает хозяев!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рефери компенсировал минуту.

43 мин. Васкес подавал справа - за ворота.

42 мин. Реал пытается сравнять счет до перерыва, хозяева потихоньку тянут время.

39 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.

38 мин. Асенсио бил с острого угла - вратарь отбил мяч!

36 мин. Реал помчался сравнивать счет.

 33 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась хозяевам! Скидка на Плеа, тот прошел по правому флангу и выдал идеальный пас в центр штрафной: набежавший Тюрам в касание пробил под перекладину!


31 мин. Хофманн оказался в офсайде.

30 мин. Асенсио пробил с ходу - по трибунам.

29 мин. Уххххх! Кроос пробил издали - кипер тянет! Угловой Реала справа, Бензема пробил головой - в руки вратарю!

27 мин. Кроос подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 34:66% в пользу гостей. По фолам равенство - 2:2.

22 мин. Асенсио подал угловой справа - мяч выбит.

21 мин. Навес Васкеса справа, Рамос пробил головой - мимо дальнего угла.

20 мин. Кроос подал угловой слева - мяч выбит.

17 мин. Бензема пробил с ходу - выше ворот.

15 мин. Подача Винисиуса слева - защитник вібил мяч в аут.

12 мин. Лайнер подавал справа - кипер поймал мяч.

10 мин. Реал больше владеет мячом, но до опасніх моментов дело пока не доходит.

7 мин. Каземиро решился на дальний удар - неточно.

5 мин. Пока довольно равная игра в середине поля.

2 мин. Бензема подавал справа - мяч упал сверху на сетку ворот.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черном, гости - в белом.

 

Во вторник, 27 октября, состоится встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе В, в которой «Боруссия» принимает мадридский «Реал». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на поле стадиона «Боруссия-Парк», начало в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре команды сыграли по-разному. И если домашнее поражение «Реала» от донецкого «Шахтера» - однозначный провал, то ничья «Боруссии» на поле миланского «Интера» является довольно неплохим результатом. Несомненно, немецкая команда постарается развить успех в домашней встрече и не прочь отобрать очки у фаворита группы. Впрочем, победа в Эль-Класико наверняка придаст сил «сливочным». Так что болельщиков ожидает захватывающий поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – «Реал».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 27.10.2020 23:00
    0
    Не сказать что Реал плохо играет, не могут забить.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 22:54
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    За первое тоже можно)
    Вторые команды в группах в половине случаев могут выпасть вполне проходные, и только в группе Динамо, а также из ПСЖ-Лейпциг-МЮ будет очень неприятно))
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:53
    +1
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    Ну да, але якщо є можливість за 1/8 зацепитись то чому не спробувати? А в ЛЄ Динамо зарішає, Луч толкова людина, гру зробить
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    +1
    хреново что немцы побеждают, уже хотя бы ничью.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    +1
    Ростик Карпа, 27.10.2020 22:49
    Побільше очок в рейтинг
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:49
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:47
    а у тебя какие комплексы?
    Побільше очок в рейтинг
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:48
    +1
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Заря тоже не Шахтёр, для неё группа смерти.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:47
    +1
    Ростик Карпа, 27.10.2020 22:33
    В кого які комплекси, хто бажає шахті 3-тє місце, той за Реал, хто хоче бачити Шахту в 1/8 Лч той за нічию... Але яка різниця, два матчі з німцями все рішать
    а у тебя какие комплексы?
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:46
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Тай щей можна зрозуміти невдачі Шахти а прем'єр лізі... Головна ставка на ЛЧ, дуже грамотний підхід від тренерського складу
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.10.2020 22:43
    -2
    В коем то веке поверил в не убогость Шахтёра и то землекопы заминусовали
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    +2
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 22:39
    +1
    Сын Лилиана Тюрама огорчил детище Зидана
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:39
    0
    футфан, 27.10.2020 22:36
    Це що получається Шахтар обіграв головного аутсайдера групи, чи як?
    Нє, Шахтар опускається на друге місце і долю першого місця групи буде вирішувати у двох спарингах з Менхенгладбахом
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 22:38
    0
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Болеть надо только за тех, кто побеждает. Будет Заря очки брать в "группе смерти", можно и поболеть
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:37
    +4
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Дядя. Турниры разные. Не?
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 27.10.2020 22:37
    0
    Дайте ссылку, надааа срочнооо
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:37
    +1
    Ото везунчик Боруссию, 1 момент 1 гол. Смотрим дальше
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.10.2020 22:36
    -2
    Ростик Карпа, 27.10.2020 22:34
    І тут нєжданчік
    Це що получається Шахтар обіграв головного аутсайдера групи, чи як?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:36
    +3
    Как классно смотреть, когда не нам забивают.))
    Ну теперь пусть Реал грызёт траву.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 27.10.2020 22:34
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:29
    за Зарю бессмысленно болеть, у них группа смерти, а они откровенные аутсайдеры.
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:14
    +5
    maxxxkiev2009, 27.10.2020 22:07
    Только ничья
    И во всех оставшихся играх группы!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:37
    +4
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Дядя. Турниры разные. Не?
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 27.10.2020 22:32
    +4
    Вболіваємо за нічию
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 22:18
    +4
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:02
    здесь болеем за Реал, без вариантов.
    за Зорю!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:36
    +3
    Как классно смотреть, когда не нам забивают.))
    Ну теперь пусть Реал грызёт траву.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 27.10.2020 22:33
    +3
    Axaxa💪👍👍👍 вот это группа! Огонь!!!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 22:54
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    За первое тоже можно)
    Вторые команды в группах в половине случаев могут выпасть вполне проходные, и только в группе Динамо, а также из ПСЖ-Лейпциг-МЮ будет очень неприятно))
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:49
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:47
    а у тебя какие комплексы?
    Побільше очок в рейтинг
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    +2
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 27.10.2020 22:34
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:29
    за Зарю бессмысленно болеть, у них группа смерти, а они откровенные аутсайдеры.
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:53
    +1
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    Ну да, але якщо є можливість за 1/8 зацепитись то чому не спробувати? А в ЛЄ Динамо зарішає, Луч толкова людина, гру зробить
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    +1
    хреново что немцы побеждают, уже хотя бы ничью.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    +1
    Ростик Карпа, 27.10.2020 22:49
    Побільше очок в рейтинг
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:48
    +1
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Заря тоже не Шахтёр, для неё группа смерти.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:47
    +1
    Ростик Карпа, 27.10.2020 22:33
    В кого які комплекси, хто бажає шахті 3-тє місце, той за Реал, хто хоче бачити Шахту в 1/8 Лч той за нічию... Але яка різниця, два матчі з німцями все рішать
    а у тебя какие комплексы?
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:46
    +1
    ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Тай щей можна зрозуміти невдачі Шахти а прем'єр лізі... Головна ставка на ЛЧ, дуже грамотний підхід від тренерського складу
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 22:39
    +1
    Сын Лилиана Тюрама огорчил детище Зидана
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:37
    +1
    Ото везунчик Боруссию, 1 момент 1 гол. Смотрим дальше
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:34
    +1
    І тут нєжданчік
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:33
    +1
    В кого які комплекси, хто бажає шахті 3-тє місце, той за Реал, хто хоче бачити Шахту в 1/8 Лч той за нічию... Але яка різниця, два матчі з німцями все рішать
    Ссылка
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