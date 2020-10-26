Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
27.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 17:47
  • 667 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Интер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

В прошлый мид-уик «горняки» сотворили сенсацию, одержав победу в Мадриде над «Реалом» со счетом 3:2. В первом тайме подопечные Луиша Каштру отправили три безответных мяча в ворота «галактикос», а после перерыва сумели отстоять победный результат. Перед противостоянием с «нерадзурри» донецкий коллектив в рамках национального первенства не сумел обыграть полтавскую «Ворсклу», сыграв вничью с «зелено-белыми» (1:1). «Интер» в своем стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов вырвал домашнюю ничью у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Напомним, что «Шахтер» встречался с «Интером» в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы, и в одноматчевом противостоянии победу одержал миланский клуб – 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».

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Александр Снитко, Sport.ua

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Шахтер и Интер, который пройдет 27 октября в Киеве.
    • 3.3% (3)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 25.27% (23)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 32.97% (30)
      3. Ничья
    • 23.08% (21)
      4. Минимальная победа Интера
    • 15.38% (14)
      5. Крупная победа Интера
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Комментарии
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    0
    "без надії таки сподіваюсь"
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    0
    "без надії таки сподіваюсь"
    Ссылка
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