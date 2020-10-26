Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

В прошлый мид-уик «горняки» сотворили сенсацию, одержав победу в Мадриде над «Реалом» со счетом 3:2. В первом тайме подопечные Луиша Каштру отправили три безответных мяча в ворота «галактикос», а после перерыва сумели отстоять победный результат. Перед противостоянием с «нерадзурри» донецкий коллектив в рамках национального первенства не сумел обыграть полтавскую «Ворсклу», сыграв вничью с «зелено-белыми» (1:1). «Интер» в своем стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов вырвал домашнюю ничью у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Напомним, что «Шахтер» встречался с «Интером» в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы, и в одноматчевом противостоянии победу одержал миланский клуб – 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».