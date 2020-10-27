Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
'19   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 19:53
  • 12580 просмотров
  • 17 комментариев
Шахтер – Интер – 0:0. LIVE
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Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Шахтер» – «Интер» – 0:0

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Дентиньо.

Запас: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Витао, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Владислав Вакула, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Богдан Вьюнник.

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Эшли Янг, Ашраф Хакими, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Артуро Видаль, Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.

Запас: Даниэле Паделли, Филип Станкович, Маттео Дармиан, Александар Коларов, Лоренцо Моретти, Андреа Раноккия, Кристиан Эриксен, Раджа Найнгголан, Иван Перишич, Франко Веццони, Николас Бонфанти, Андреа Пинамонти.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

 

20 мин. Корниенко успел заблокировать удар Хакими из правого угла штрафной Шахтера!

18 мин. Барелла из правого угла штрафной Шахтера пробил в Трубина, а затем лайнсмен зафиксировал оффсайд у игрока Интера.

16 мин. ОПАСНО! Лукаку в левом углу штрафной Шахтера опередил Хочолаву и не пробил вышедшего Трубина. Атака Интера продолжилась/, и Барелла с линии штрафной попал в перекладину!!!

15 мин. Замена у Шахтера. Вместо Дентиньо на поле вышел Тайсон.

12 мин. Дентиньо получил повреждение и, похоже, не сможет продолжить встречу.

9 мин. Лукаку нарушил правила у штрафной Шахтера.

7 мин. Горняки контролируют мяч.

5 мин. Неудачная атака Шахтера.

4 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.

2 мин. Игра пока идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

В прошлый мид-уик «горняки» сотворили сенсацию, одержав победу в Мадриде над «Реалом» со счетом 3:2. В первом тайме подопечные Луиша Каштру отправили три безответных мяча в ворота «галактикос», а после перерыва сумели отстоять победный результат. Перед противостоянием с «нерадзурри» донецкий коллектив в рамках национального первенства не сумел обыграть полтавскую «Ворсклу», сыграв вничью с «зелено-белыми» (1:1). «Интер» в своем стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов вырвал домашнюю ничью у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Напомним, что «Шахтер» встречался с «Интером» в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы, и в одноматчевом противостоянии победу одержал миланский клуб – 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».

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Александр Снитко, Sport.ua

(8 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Шахтер и Интер, который пройдет 27 октября в Киеве.
    • 3.33% (10)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 22.67% (68)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 30.67% (92)
      3. Ничья
    • 26.67% (80)
      4. Минимальная победа Интера
    • 16.67% (50)
      5. Крупная победа Интера
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Комментарии
    99460
      99460, 27.10.2020 20:16
    -1
    Шо с черно жо пиками , макароны не ваши друзі ? Сколько чернобрывцев в шахте , все !!! Бей чернявих !!!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 27.10.2020 20:14
    +2
    Лукаку БТР
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.10.2020 20:14
    +1
    Кроты, шо там, вы хоть можете перейти на чужую половину, или как? Очечо сжимается от Лукаки))
    Ссылка
    Slunkoo
      Slunkoo, 27.10.2020 20:14
    -1
    Kchocolava i Trubin pozarit budut ves match
    Ссылка
    vishu
      vishu, 27.10.2020 20:13
    +1
    Насправді бажаю Шахті удачі і хоча би нічийки, але звиняйте, не можу не під'їбати, є такий грішок
    Ссылка
    vishu
      vishu, 27.10.2020 20:12
    -1
    Що там, кротятки героїчно тримаються за своє очко?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.10.2020 20:10
    0
    Один є
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.10.2020 20:09
    +2
    Шахтар!!!
    Їм потрібно везіння для перемоги!
    Ссылка
    vostok
    online
      vostok, 27.10.2020 20:07
    +1
    Тупезний вацко-пацко так і сипле тупим жаргоном - латералі, центрбеки. Тупуще! Ти можеш говорити не птичим жаргоном??
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 27.10.2020 19:57
    +1
    Шахтер вперед к победе! Но если Шахтер попытается играть на ничью, получит полную торбу. Давай Шахтер, не подведи, харашо начали, так и продолжать. Удачи Шахтеру!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.10.2020 19:52
    +1
    Віктор Вацко!??? Ну з поверненням
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 27.10.2020 19:28
    -8
    0;3 на Інтер
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 26.10.2020 20:36
    +2
    Победа над Интером кстати даёт проход в ЛЕ 99 процентов
    Ссылка
    an mi
      an mi, 26.10.2020 20:14
    +1
    vasya_sachko, 26.10.2020 18:47
    перед реалом точно так же все говорили
    Ты думаешь в Интере дураки?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 20:10
    -2
    1:3 в кращому випадку. В гіршому повтор 0:5
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 26.10.2020 18:47
    +1
    mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    "без надії таки сподіваюсь"
    перед реалом точно так же все говорили
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    0
    "без надії таки сподіваюсь"
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 27.10.2020 20:14
    +2
    Лукаку БТР
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.10.2020 20:09
    +2
    Шахтар!!!
    Їм потрібно везіння для перемоги!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 26.10.2020 20:36
    +2
    Победа над Интером кстати даёт проход в ЛЕ 99 процентов
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.10.2020 20:14
    +1
    Кроты, шо там, вы хоть можете перейти на чужую половину, или как? Очечо сжимается от Лукаки))
    Ссылка
    vishu
      vishu, 27.10.2020 20:13
    +1
    Насправді бажаю Шахті удачі і хоча би нічийки, але звиняйте, не можу не під'їбати, є такий грішок
    Ссылка
    vostok
    online
      vostok, 27.10.2020 20:07
    +1
    Тупезний вацко-пацко так і сипле тупим жаргоном - латералі, центрбеки. Тупуще! Ти можеш говорити не птичим жаргоном??
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 27.10.2020 19:57
    +1
    Шахтер вперед к победе! Но если Шахтер попытается играть на ничью, получит полную торбу. Давай Шахтер, не подведи, харашо начали, так и продолжать. Удачи Шахтеру!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.10.2020 19:52
    +1
    Віктор Вацко!??? Ну з поверненням
    Ссылка
    an mi
      an mi, 26.10.2020 20:14
    +1
    vasya_sachko, 26.10.2020 18:47
    перед реалом точно так же все говорили
    Ты думаешь в Интере дураки?
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 26.10.2020 18:47
    +1
    mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    "без надії таки сподіваюсь"
    перед реалом точно так же все говорили
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.10.2020 20:10
    0
    Один є
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 26.10.2020 18:28
    0
    "без надії таки сподіваюсь"
    Ссылка
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