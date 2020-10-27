Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.
«Шахтер» – «Интер» – 0:0
«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Дентиньо.
Запас: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Витао, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Владислав Вакула, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Богдан Вьюнник.
«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Эшли Янг, Ашраф Хакими, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Артуро Видаль, Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.
Запас: Даниэле Паделли, Филип Станкович, Маттео Дармиан, Александар Коларов, Лоренцо Моретти, Андреа Раноккия, Кристиан Эриксен, Раджа Найнгголан, Иван Перишич, Франко Веццони, Николас Бонфанти, Андреа Пинамонти.
Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)
НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)
20 мин. Корниенко успел заблокировать удар Хакими из правого угла штрафной Шахтера!
18 мин. Барелла из правого угла штрафной Шахтера пробил в Трубина, а затем лайнсмен зафиксировал оффсайд у игрока Интера.
16 мин. ОПАСНО! Лукаку в левом углу штрафной Шахтера опередил Хочолаву и не пробил вышедшего Трубина. Атака Интера продолжилась/, и Барелла с линии штрафной попал в перекладину!!!
15 мин. Замена у Шахтера. Вместо Дентиньо на поле вышел Тайсон.
12 мин. Дентиньо получил повреждение и, похоже, не сможет продолжить встречу.
9 мин. Лукаку нарушил правила у штрафной Шахтера.
7 мин. Горняки контролируют мяч.
5 мин. Неудачная атака Шахтера.
4 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.
2 мин. Игра пока идет в центре поля.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
🔥 | RISCALDAMENTO— Inter (@Inter) October 27, 2020
Squadra sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Kiev: manca pochissimo a #ShakhtarInter! 🔜#UCL #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/kbLiVmdNFH
Во вторник, 27-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.
В прошлый мид-уик «горняки» сотворили сенсацию, одержав победу в Мадриде над «Реалом» со счетом 3:2. В первом тайме подопечные Луиша Каштру отправили три безответных мяча в ворота «галактикос», а после перерыва сумели отстоять победный результат. Перед противостоянием с «нерадзурри» донецкий коллектив в рамках национального первенства не сумел обыграть полтавскую «Ворсклу», сыграв вничью с «зелено-белыми» (1:1). «Интер» в своем стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов вырвал домашнюю ничью у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Напомним, что «Шахтер» встречался с «Интером» в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы, и в одноматчевом противостоянии победу одержал миланский клуб – 5:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».
Александр Снитко, Sport.ua
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