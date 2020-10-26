Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Задумалась, стоит ли продолжать записывать песни»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) рассказала о том, будет ли записывать новые песни.

«Если честно, у меня есть два готовых трека, осталось лишь записать. Но люди не понимают, что это мое хобби, и я этим занимаюсь в свободное время. Многие пишут, что меня это очень отвлекает, и при каждом проигрыше негативно к этому относятся. Поэтому я задумалась, стоит ли продолжать», - написала Ястремская в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ястремская заявилась на турнир в Линце.