Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Задумалась, стоит ли продолжать записывать песни»

Украинская теннисистка – о своем хобби

  • 26.10.2020 02:37
  • 124 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Задумалась, стоит ли продолжать записывать песни»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) рассказала о том, будет ли записывать новые песни.

«Если честно, у меня есть два готовых трека, осталось лишь записать. Но люди не понимают, что это мое хобби, и я этим занимаюсь в свободное время. Многие пишут, что меня это очень отвлекает, и при каждом проигрыше негативно к этому относятся. Поэтому я задумалась, стоит ли продолжать», - написала Ястремская в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ястремская заявилась на турнир в Линце.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 26.10.2020 03:32
    0
    Добре, що хоча б поки не ставить собі питання "Чи варто продовжувати грати в теніс?" Якщо серйозно, то Даяна продовжує не розуміти, що на подібне хобі витрачається дуже багато сил та емоцій. Це не умовне збирання марок. І на теніс воно впливає доволі серйозно у негативному сенсі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 26.10.2020 03:32
    0
    Добре, що хоча б поки не ставить собі питання "Чи варто продовжувати грати в теніс?" Якщо серйозно, то Даяна продовжує не розуміти, що на подібне хобі витрачається дуже багато сил та емоцій. Це не умовне збирання марок. І на теніс воно впливає доволі серйозно у негативному сенсі.
    Ссылка
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