Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».
Команды играют в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучал в 19:30.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
Удаление: Роман Гагун, 45 мин.
Удаление: Ярослав Мартынюк, 48 мин.
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Источник — Sport.ua
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