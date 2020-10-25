Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 20:15
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Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Рух

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».

Команды играют в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучал в 19:30.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

Удаление: Роман Гагун, 45 мин.

Удаление: Ярослав Мартынюк, 48 мин.

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Источник — Sport.ua

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