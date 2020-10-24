6-й тур
ВВВ-Венло
0 : 13
Аякс
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс забил 13 голов! Рекордный счет зафиксирован в Нидерландах

Не повезло команде «Венло», Лассина Траоре отличился 5 раз

  • 24.10.2020 19:36
  • 3017 просмотров
  • 10 комментариев
Аякс забил 13 голов! Рекордный счет зафиксирован в Нидерландах
© Twitter

Уникальный счет зафиксирован в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов.

«Аякс» разгромил «Венло» со счетом 13:0! Команда из Амстердама стала первой в истории, когда-либо забившей 13 голов в одной игре Эредивизии, тем сам побив собственный рекорд, державшийся с мая 1972 года (12:1 против «Витесса»).

Аж 5 голов забил Лассина Траоре. Дубль оформил бывший футболист «Реала» Клаас-Ян Хунтелаар.

Чемпионат Нидерландов. 6-й тур

«Венло»«Аякс» – 0:13

Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.

Удаления: Кум, 52 («Венло»).

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    sxas dsa
      sxas dsa, 24.10.2020 20:19
    +1
    Николай Власов, 24.10.2020 19:43
    ЭТО СЛИШКОМ ЖЕСТОКО НО БРАВО АЗ С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ
    Какой АЗ, ПСВ?!
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 20:18
    +1
    Подумаешь, кротам они бы 15 забили.
    Ссылка
    mt10360623
      mt10360623, 24.10.2020 20:18
    0
    Дворовая команла
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.10.2020 20:17
    0
    Это 2020 год детка
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 24.10.2020 19:56
    +1
    Это какой-то позор.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 19:47
    +1
    Это Венло явно не хотело "автобус" ставить, чтоб не нарваться на критику болельщиков
    Ссылка
    Jaroslav5999
      Jaroslav5999, 24.10.2020 19:47
    +4
    Николай Власов, 24.10.2020 19:43
    ЭТО СЛИШКОМ ЖЕСТОКО НО БРАВО АЗ С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ
    Яке аз?
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:45
    -1
    Там удаление было в начале 2 тайма.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 19:45
    +4
    то жесть, я ще глянув турнірку, думав, Венло останнє в турнірці і пропускає багато.
    та нічого подібного. команда 10-та в чемпі і різниця забитих-пропущених не була такою жосткою до цього матчу
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 24.10.2020 19:43
    -7
    ЭТО СЛИШКОМ ЖЕСТОКО НО БРАВО АЗ С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ
    Ссылка
    Jaroslav5999
      Jaroslav5999, 24.10.2020 19:47
    +4
    Николай Власов, 24.10.2020 19:43
    ЭТО СЛИШКОМ ЖЕСТОКО НО БРАВО АЗ С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ
    Яке аз?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 19:45
    +4
    то жесть, я ще глянув турнірку, думав, Венло останнє в турнірці і пропускає багато.
    та нічого подібного. команда 10-та в чемпі і різниця забитих-пропущених не була такою жосткою до цього матчу
    Ссылка
    sxas dsa
      sxas dsa, 24.10.2020 20:19
    +1
    Николай Власов, 24.10.2020 19:43
    ЭТО СЛИШКОМ ЖЕСТОКО НО БРАВО АЗ С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЮ
    Какой АЗ, ПСВ?!
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 20:18
    +1
    Подумаешь, кротам они бы 15 забили.
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 24.10.2020 19:56
    +1
    Это какой-то позор.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 19:47
    +1
    Это Венло явно не хотело "автобус" ставить, чтоб не нарваться на критику болельщиков
    Ссылка
    mt10360623
      mt10360623, 24.10.2020 20:18
    0
    Дворовая команла
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.10.2020 20:17
    0
    Это 2020 год детка
    Ссылка
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