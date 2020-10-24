7-й тур
Заря
0 : 0
Рух Львов
25.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 18:44
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Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 25 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой луганская «Заря» принимает львовский «Рух». Поединок пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30 по киевскому времени.

Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков «Рух» за пределами Львова не набирал. Разумеется, «Заря» против того, чтобы соперник прервал такую неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. Да и за разгром от «Лестера» в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться. Так что «Руху» придется нелегко в Запорожье.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Рух».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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