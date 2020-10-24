Динамо - Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 17:00 стартовал матч 7-го тура УПЛ между «Динамо» и «Александрией». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор матча.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию встречи.
Динамо - Александрия 1:0. Гол Попова
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Источник — Sport.ua
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