Вена. Украинец Сачко сотворил сенсацию в квалификации

Сегодня украинский теннисист Виталий Сачко (529-е место в рейтинге АТР) сотворил громкую сенсацию в первом раунде квалификации хардового турнира в помещении в Вене.

23-летний украинец, для которого это был первый матч на уровне АТР, в трех сетах обыграл 82-ю ракетку мира, француза Пьера-Юга Эрбера. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

Квалификация. Первый раунд

Виталий Сачко (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 1:6, 6:4, 6:3

Следующим соперником Сачко будет победитель поединка Николоз Басилашвили – Норберт Гомбош.