Вена. Украинец Сачко сотворил сенсацию в квалификации

Виталий Сачко сумел обыграть Пьера-Юга Эрбера

  • 24.10.2020 14:28
  • 476 просмотров
  • 2 комментария
Вена. Украинец Сачко сотворил сенсацию в квалификации
© ФТУ. Виталий Сачко

Сегодня украинский теннисист Виталий Сачко (529-е место в рейтинге АТР) сотворил громкую сенсацию в первом раунде квалификации хардового турнира в помещении в Вене.

23-летний украинец, для которого это был первый матч на уровне АТР, в трех сетах обыграл 82-ю ракетку мира, француза Пьера-Юга Эрбера. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

Квалификация. Первый раунд

Виталий Сачко (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 1:6, 6:4, 6:3

Следующим соперником Сачко будет победитель поединка Николоз Басилашвили – Норберт Гомбош.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.10.2020 14:55
    0
    Ого! Респект!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 24.10.2020 14:55
    +1
    Оп-ля! Нова українська зірка чи випадковість?
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 24.10.2020 14:55
    +1
    Оп-ля! Нова українська зірка чи випадковість?
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.10.2020 14:55
    0
    Ого! Респект!
    Ссылка
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