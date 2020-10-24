В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалёвский «Колос» будет принимать «Минай». Матч пройдет в Ковалёвке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

После поражения в первом туре от донецкого «Шахтера» ковалёвский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице. У «Миная» произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над «Александрией», после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».