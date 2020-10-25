Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 1:1

Вадим Милько (19) – Анатолий Нуриев (17, пенальти)

Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40) – Мислав Матич (28)

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко

Запас: Евгений Кучеренко, Алексей Зозуля, Евгений Задоя, Евгений Морозко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко, Станислав Мораренко

«Минай»: Антон Каниболоцкий, Aлександр Снижко, Мислав Матич, Тарас Сакив, Василий Пиняшко, Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш, Кирилл Меличенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер

Запас: Андрей Попович, Руис Эдгар Капаррос, Рустам Ахмедзаде, Aлександр Маткобожик, Олег Голодюк, Максим Лопырёнок, Aлександр Глагола, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

54 мин. Мяч отскочил к Милько на линии штрафной Миная, но удар у игрока Колоса не получился.

51 мин. Проникающую передачу Пиняшко в штрафную Миная перехватили защитники.

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. Две замены у Колоса. Вместо Костышина на поле вышел Данфа, а вместо Максименко вышел Ильин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. А теперь защитники Колоса заблокировали удар Меличенко из пределов штрафной.

43 мин. Милько накрыл удар Снижко из-за пределов штрафной.

40 мин. Милько грубо сыграл против Кныша в центре поля.

38 мин. Оффсайд у Богданова.

36 мин. Неудачная атака Колоса.

33 мин. Кравченко пробил с полулёта с линии штрафной - намного выше перекладины.

31 мин. Лысенко эмоционально пообщался с арбитром.

30 мин. Игра идет в центре поля.

28 мин. Матич грубо сыграл в центре поля.

24 мин. МОМЕНТИЩЕ! После грубой ошибки Гавриша Шиндер не пробил вышедшего Кучерука, и мяч отскочил к Нуриеву, который из центра штрафной не попал в незащищенные ворота!

22 мин. Смирный от правого угла штрафной пробил в ближний угол, и Каниболоцкий в падении поймал мяч!

19 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Богданов со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Милько переправил мяч в ворота!

17 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Нуриев с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а голкипер упал в угол!

16 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Костышину в штрафной!

14 мин. В центре поля идет игра.

11 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

8 мин. Емец слишком сильно отдал передачу по левому флангу на ход Костышину.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Минайцы активно начали встречу.

1 мин. Кныш из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Кучеруку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалёвский «Колос» будет принимать «Минай». Матч пройдет в Ковалёвке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

После поражения в первом туре от донецкого «Шахтера» ковалёвский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице. У «Миная» произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над «Александрией», после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».