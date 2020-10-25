7-й тур
Колос К
1 : 1
Минай
'54   ТВ-трансляция: 

Колос – Минай – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.10.2020 17:00
  • 4881 просмотр
  • 11 комментариев
Колос – Минай – 1:1. LIVE
© ФК Колос

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Колос» – «Минай» – 1:1

Вадим Милько (19) – Анатолий Нуриев (17, пенальти)

Владимир Лысенко (31), Вадим Милько (40) – Мислав Матич (28)

«Колос»: Владислав Кучерук, Никита Кравченко, Виталий Гавриш, Максим Максименко (Олег Ильин,46), Aлександр Черноморец, Владислав Емец, Вадим Милько, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Денис Костышин (Мамаду Данфа, 46), Владимир Лысенко

Запас: Евгений Кучеренко, Алексей Зозуля, Евгений Задоя, Евгений Морозко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко, Станислав Мораренко

«Минай»: Антон Каниболоцкий, Aлександр Снижко, Мислав Матич, Тарас Сакив, Василий Пиняшко, Андрей Ткачук, Шемми Маембе, Даниил Кныш, Кирилл Меличенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер

Запас: Андрей Попович, Руис Эдгар Капаррос, Рустам Ахмедзаде, Aлександр Маткобожик, Олег Голодюк, Максим Лопырёнок, Aлександр Глагола, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

 

54 мин. Мяч отскочил к Милько на линии штрафной Миная, но удар у игрока Колоса не получился.

51 мин. Проникающую передачу Пиняшко в штрафную Миная перехватили защитники.

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. Две замены у Колоса. Вместо Костышина на поле вышел Данфа, а вместо Максименко вышел Ильин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. А теперь защитники Колоса заблокировали удар Меличенко из пределов штрафной.

43 мин. Милько накрыл удар Снижко из-за пределов штрафной.

40 мин. Милько грубо сыграл против Кныша в центре поля.

38 мин. Оффсайд у Богданова.

36 мин. Неудачная атака Колоса.

33 мин. Кравченко пробил с полулёта с линии штрафной - намного выше перекладины.

31 мин. Лысенко эмоционально пообщался с арбитром.

30 мин. Игра идет в центре поля.

28 мин. Матич грубо сыграл в центре поля.

24 мин. МОМЕНТИЩЕ! После грубой ошибки Гавриша Шиндер не пробил вышедшего Кучерука, и мяч отскочил к Нуриеву, который из центра штрафной не попал в незащищенные ворота!

22 мин. Смирный от правого угла штрафной пробил в ближний угол, и Каниболоцкий в падении поймал мяч!

19 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Богданов со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Милько переправил мяч в ворота!

17 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Нуриев с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а голкипер упал в угол!

16 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Костышину в штрафной!

14 мин. В центре поля идет игра.

11 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

8 мин. Емец слишком сильно отдал передачу по левому флангу на ход Костышину.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Минайцы активно начали встречу.

1 мин. Кныш из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Кучеруку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором ковалёвский «Колос» будет принимать «Минай». Матч пройдет в Ковалёвке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

После поражения в первом туре от донецкого «Шахтера» ковалёвский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице. У «Миная» произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над «Александрией», после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 18:02
    0
    Динамо боты,вы наверно забыли какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 18:01
    -1
    kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ты что-то имеешь против MIN?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 17:58
    -2
    Колос, удачи.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:55
    -4
    Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Пять минут осталось, гоу за пайком с лопаты от гум. фонда от рината, ордловец, реально без ужина останешься
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    0
    Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    -1
    Наконец-то админы начали работать и удалять синие бредни ребят с ордло
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    -1
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 17:29
    0
    Бляяя. Минай, такі моменти треба реалізовувати!!!!!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    0
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 17:27
    0
    Тільки Минай, тільки перемога.
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 25.10.2020 17:07
    -2
    3:1 Колос!
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 18:02
    0
    Динамо боты,вы наверно забыли какой кубок вручается чемпиону Украинской премьер -лиги,можете посмотреть поплакать
    Ссылка
    Где Динамо где?
    online
      Где Динамо где?, 25.10.2020 17:52
    0
    Александр Шевченко, 25.10.2020 17:49
    Ну и тебе удачи, заработал на паек с лопаты сегодня за свои комменты, даунские, домбасятина. Там уже выстроилась очередь за гречкой от гуманитарного фонда помощи рыжего таракана на домбабе, иди а то не успеешь и без ужина не останешься, все разберут ордловцы
    Ты конечно тупават,не факт что умный,ну тупой на всю голову
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 17:29
    0
    Бляяя. Минай, такі моменти треба реалізовувати!!!!!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 25.10.2020 17:27
    0
    Цікаво, а чому в телетрансляції команда Минай підписана, як MIN?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 17:27
    0
    Тільки Минай, тільки перемога.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности