В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Мариуполь». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Победа закарпатского «Миная» над «Александрией» в рамках второго тура все еще остается единственной для трех новичков «элитного» первенства этого сезона. Ближе всех к заветному достижению был коллектив Александра Лавриненко, однако четырежды свел свои противостояния с соперниками к ничейным исходам – наибольший показатель среди всех команд УПЛ на момент начала седьмого тура. На этих выходных «Ингулец» попытается в Кропивницком обыграть «Мариуполь», который набрал неплохой ход в предыдущих поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Мариуполь».