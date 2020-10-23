7-й тур
Ингулец
0 : 0
Мариуполь
25.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2020 22:54
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Ингулец – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Ингулец

В воскресенье, 25-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Мариуполь». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Победа закарпатского «Миная» над «Александрией» в рамках второго тура все еще остается единственной для трех новичков «элитного» первенства этого сезона. Ближе всех к заветному достижению был коллектив Александра Лавриненко, однако четырежды свел свои противостояния с соперниками к ничейным исходам – наибольший показатель среди всех команд УПЛ на момент начала седьмого тура. На этих выходных «Ингулец» попытается в Кропивницком обыграть «Мариуполь», который набрал неплохой ход в предыдущих поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

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