Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Денис Попов (1)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Илья Забарный, Владислав Супряга

«Александрия»: Юрий Панькив, Aлександр Мельник, Владислав Бабогло, Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Артем Ситало, Павел Пашаев, Василий Грицук, Никита Дудка, Валерий Бондаренко, Максим Задерака

Запас: Вячеслав Борисенко, Тимур Стецков, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько, Денис Мирошниченко, Андрей Глоба, Дмитрий Шастал, Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

10 мин. После навеса в штрафную Панькив поймал мяч.

8 мин. ЕЩЕ МОМЕНТ! После скидки Де Пены Буяльский из центра штрафной не пробил Панькива! Де Пена был первым на подборе, но пробил в руки голкиперу.

7 мин. Киевляне контролируют мяч.

5 мин. МОМЕНТ! Александрийцы обрезались возле своей штрафной, и Гармаш не реализовал выход один на один с голкипером!

4 мин. Неудачная атака Александрии.

1 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После быстрого розыгрыша штрафного Миколенко на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил во вратарскую, а Попов головой нанес точный удар!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 24-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Александрию». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

К очередному туру национального первенства киевляне подошли во главе турнирной таблице. В прошлую субботу «бело-синие» одержали победу во Львове над «Рухом» (2:0), а затем с поражения стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив «Ювентусу» (0:2). Примечательно, что в мид-уик «Динамо» потерпело первое поражение под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. «Александрия» в прошлом туре стала участником захватывающего противостояния. В первом тайме матча с «Ингульцом» команда Владимира Шарана вела со счетом 4:0, но затем пропустила три гола и едва не потеряла очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».