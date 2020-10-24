7-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
'10   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 16:59
  • 3152 просмотра
  • 25 комментариев
Динамо – Александрия – 1:0. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Денис Попов (1)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Aлександр Караваев, Илья Забарный, Владислав Супряга

«Александрия»: Юрий Панькив, Aлександр Мельник, Владислав Бабогло, Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Артем Ситало, Павел Пашаев, Василий Грицук, Никита Дудка, Валерий Бондаренко, Максим Задерака

Запас: Вячеслав Борисенко, Тимур Стецков, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько, Денис Мирошниченко, Андрей Глоба, Дмитрий Шастал, Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

10 мин. После навеса в штрафную Панькив поймал мяч.

8 мин. ЕЩЕ МОМЕНТ! После скидки Де Пены Буяльский из центра штрафной не пробил Панькива! Де Пена был первым на подборе, но пробил в руки голкиперу.

7 мин. Киевляне контролируют мяч.

5 мин. МОМЕНТ! Александрийцы обрезались возле своей штрафной, и Гармаш не реализовал выход один на один с голкипером!

4 мин. Неудачная атака Александрии.

1 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После быстрого розыгрыша штрафного Миколенко на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил во вратарскую, а Попов головой нанес точный удар!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В субботу, 24-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Александрию». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

К очередному туру национального первенства киевляне подошли во главе турнирной таблице. В прошлую субботу «бело-синие» одержали победу во Львове над «Рухом» (2:0), а затем с поражения стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив «Ювентусу» (0:2). Примечательно, что в мид-уик «Динамо» потерпело первое поражение под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. «Александрия» в прошлом туре стала участником захватывающего противостояния. В первом тайме матча с «Ингульцом» команда Владимира Шарана вела со счетом 4:0, но затем пропустила три гола и едва не потеряла очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 17:12
    0
    к 10-й минуте, Динамо уже должно было громить Александрию
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:12
    0
    Denmark1107, 24.10.2020 17:11
    Та вже 1:1 там
    Ага, Рамос начудив
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 17:11
    -1
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:09
    Отличная новость! Реал выигрывает у Барсы на выезде! Радуемся украинцы, это праздник для всей нашей страны что наша команда победила такого гранда! Большие перспективы и надежды на эту ЛЧ!
    Барса сравняла
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:11
    0
    Нагадаю вам, що в цієї Олександрії і мій Минай виграв!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:11
    0
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:09
    Отличная новость! Реал выигрывает у Барсы на выезде! Радуемся украинцы, это праздник для всей нашей страны что наша команда победила такого гранда! Большие перспективы и надежды на эту ЛЧ!
    Та вже 1:1 там
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.10.2020 17:10
    -2
    Учитесь кроты
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 17:09
    -2
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:09
    Отличная новость! Реал выигрывает у Барсы на выезде! Радуемся украинцы, это праздник для всей нашей страны что наша команда победила такого гранда! Большие перспективы и надежды на эту ЛЧ!
    Всем пофиг
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:09
    -1
    Отличная новость! Реал выигрывает у Барсы на выезде! Радуемся украинцы, это праздник для всей нашей страны что наша команда победила такого гранда! Большие перспективы и надежды на эту ЛЧ!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:05
    Александрия как всегда в своём репертуаре в игре с автобусом.
    Подгорает кротик?
    Поговорим о турнирной таблице позже, чемпионы липовые.
    Вы же уже ЧУ выиграли до начала сезона, клоуны!
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 17:06
    0
    Приятно что украинец и воспитанник Динамо забил!!!
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 24.10.2020 17:06
    -1
    Гармаш идиот. Впрочем, ничего нового.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 17:06
    -2
    Почему не отдать на Жерсона ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:05
    -2
    Александрия как всегда в своём репертуаре в игре с автобусом.
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 24.10.2020 17:05
    0
    Вот, пожалуйста, пока я писал, уже гол.
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 24.10.2020 17:04
    +1
    Думаю, что борьба за чемпионство завершиться после этого тура. Я хоть и не болельщик Динамо, но мне почему-то кажется, что у Александрии нет шансов. А Динамо сможет обыграть и Шахтёр. Я давно говорил, что Луиш Каштру не тот тренер для "горяков". Он, наверное, не прочувствовал, что сегодня он играл не с Реалом а с Ворсклой. поэтому и выставил тот же состав.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 17:04
    0
    чо то судді почали фермерам підсуджувати. І кутовий не поставили, а наш аут їм віддали...
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:04
    0
    maxno, 24.10.2020 17:03
    кроты только 3 место
    Кроты никак не могут попасть в тройку лидеров
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:04
    0
    Хана сашке
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.10.2020 17:03
    0
    кроты только 3 место
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 17:03
    +2
    Прекрасное начало
    Вперёд Динамо !!!!
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 17:03
    +2
    Прекрасное начало
    Вперёд Динамо !!!!
    Ссылка
    Rollins Play Games
      Rollins Play Games, 24.10.2020 17:02
    +2
    быстрый гол)эт хорошо)
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 17:02
    +2
    Миколенко з правої асіста віддав? Ну-ну
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 17:02
    +2
    Самый быстрый мяч
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 17:01
    +2
    а хто сьогодні на ВАРі ???
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 24.10.2020 17:04
    +1
    Думаю, что борьба за чемпионство завершиться после этого тура. Я хоть и не болельщик Динамо, но мне почему-то кажется, что у Александрии нет шансов. А Динамо сможет обыграть и Шахтёр. Я давно говорил, что Луиш Каштру не тот тренер для "горяков". Он, наверное, не прочувствовал, что сегодня он играл не с Реалом а с Ворсклой. поэтому и выставил тот же состав.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.10.2020 17:03
    +1
    динамо только победа кроты третье место и лига Европы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 17:12
    0
    к 10-й минуте, Динамо уже должно было громить Александрию
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:12
    0
    Denmark1107, 24.10.2020 17:11
    Та вже 1:1 там
    Ага, Рамос начудив
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:11
    0
    Нагадаю вам, що в цієї Олександрії і мій Минай виграв!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:11
    0
    ZAKARPATFAN, 24.10.2020 17:09
    Отличная новость! Реал выигрывает у Барсы на выезде! Радуемся украинцы, это праздник для всей нашей страны что наша команда победила такого гранда! Большие перспективы и надежды на эту ЛЧ!
    Та вже 1:1 там
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 24.10.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:05
    Александрия как всегда в своём репертуаре в игре с автобусом.
    Подгорает кротик?
    Поговорим о турнирной таблице позже, чемпионы липовые.
    Вы же уже ЧУ выиграли до начала сезона, клоуны!
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 24.10.2020 17:06
    0
    Приятно что украинец и воспитанник Динамо забил!!!
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 24.10.2020 17:05
    0
    Вот, пожалуйста, пока я писал, уже гол.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 24.10.2020 17:04
    0
    чо то судді почали фермерам підсуджувати. І кутовий не поставили, а наш аут їм віддали...
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:04
    0
    maxno, 24.10.2020 17:03
    кроты только 3 место
    Кроты никак не могут попасть в тройку лидеров
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:04
    0
    Хана сашке
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.10.2020 17:03
    0
    кроты только 3 место
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 24.10.2020 17:03
    0
    Красавэло!
    Ссылка
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