В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 17:00.

На Пиренейском полуострове в эти выходные все внимание будет сосредоточено вокруг легендарного противостояния между каталонской и мадридской футбольными школами, которые сойдутся в схватке уже в 204-й раз. У «Барселоны» наблюдаются проблемы на внутренней арене в последних турах: домашняя ничья с «Севильей» (1:1) получила развитие в виде поражения в пригороде Мадрида против «Хетафе» (0:1). Однако за стартовый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ференцвароша» (5:1) к коллективу Рональда Кумана претензии сложно было предъявить. А вот подопечные Зинедина Зидана продлили последствия минимальной неудачи с «Кадисом» (0:1) осечкой в игре против донецкого «Шахтера» (2:3), после чего общественность сразу заговорила об отсутствии лидеров в команде, кроме Серхио Рамоса. Так ли это на самом деле – ответ на этот и другие вопросы точно можно будет найти по ходу долгожданного «El Clasico».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».