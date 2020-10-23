7-й тур
Барселона
0 : 0
Реал Мадрид
24.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура испанской Примеры

  • 23.10.2020 18:32
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
© fcbarcelona.com

В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 17:00.

На Пиренейском полуострове в эти выходные все внимание будет сосредоточено вокруг легендарного противостояния между каталонской и мадридской футбольными школами, которые сойдутся в схватке уже в 204-й раз. У «Барселоны» наблюдаются проблемы на внутренней арене в последних турах: домашняя ничья с «Севильей» (1:1) получила развитие в виде поражения в пригороде Мадрида против «Хетафе» (0:1). Однако за стартовый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ференцвароша» (5:1) к коллективу Рональда Кумана претензии сложно было предъявить. А вот подопечные Зинедина Зидана продлили последствия минимальной неудачи с «Кадисом» (0:1) осечкой в игре против донецкого «Шахтера» (2:3), после чего общественность сразу заговорила об отсутствии лидеров в команде, кроме Серхио Рамоса. Так ли это на самом деле – ответ на этот и другие вопросы точно можно будет найти по ходу долгожданного «El Clasico».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности