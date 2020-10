Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:2



Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.)

Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс – Фати, Коутиньо, Педри – Месси.

Запасные: Пенья, Арнау, Фирпо, Аленья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Дембеле, Пуч, Пьянич, Роберто, Тринкан

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитан, Марсело, Йович, Иско, Родриго.

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).



82 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Тринкан заменил Бускетса, Гризманн вышел вместо Фати, а Асенсио был заменен на Родриго.



79 мин. Прямой удар со штрафного от Месси пришелся в стенку.



77 мин. Винисиус сбил Бускетса у границ своей штрафной.



74 мин. Реал под высоким прессингом соперников разыгрывает мяч на своей половине.



70 мин. МОМЕНТ! Куртуа перевел подачу с левого фланга перед собой, после чего Коутиньо пробил слету из центра штрафной. Попал в Рамоса, рикошет от которого пришелся в руку Варану, но она была прижата к корпусу.



69 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Вальверде уступил место под выход Модрича.



67 мин. Удар Коутиньо с левого фланга штрафной пришелся в корпус Варана.



64 мин. Альба договорился до желтой в момент просмотра повтора.



63 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! С пенальти Рамос пробил низом в левый угол!



62 мин. ПЕНАЛЬТИ! Арбитр вернулся с назначением наказания и желтой в сторону одной из скамеек!



61 мин. Пошел смотреть повтор главный арбитр! Потянул защитник Барсы визави за футболку, но Рамос упал уже после того, как Клеман ее отпустил.



60 мин. Повтор смотрят на VAR.



59 мин. Красиво падал Рамос во время подачи с левого фланга и борьбы против Ленгле.



57 мин. Осторожно играет в пас на своей половине каталонская команда.



54 мин. МОМЕНТ! Коутиньо замыкал подачу с правого фланга ударом головой, однако отправил мяч лишь в сетку с внешней стороны!



51 мин. ОПАСНО! Месси отдал пас в правый фланг штрафной для Фати, тот стелил мяч на дальнюю штангу, однако Коутиньо явно не успевал.



50 мин. Удар Каземиро с дальней дистанции пришелся в сторону от левой штанги.



47 мин. С углового на правом фланге начал тайм Реал, но Рамос пробил головой неточно в завершении подачи Крооса.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Пас на ход в правый фланг от Бензема для Винисиуса завершился перехваченным прострелом бразильца.



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.



44 мин. Остановил рывок Асенсио по правому флангу атаки подкатом Коутиньо.



43 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Васкес вышел вместо Начо. Повреждение?



40 мин. Очередной навес Альбы от лицевой с левого фланга пришелся в Куртуа.



39 мин. Заброс от Крооса из глубины поля был перехвачен.



37 мин. Начо в правом фланге обороны снес с ног Альбу.



35 мин. Удар Каземиро из центра штрафной, который завершал прострел с левого фланга, блокировал Ленгле.



33 мин. В лицо Десту попал мяч при подаче с левого фланга от Винисиуса.

31 мин. В оффсайд залез Бускетс в правом фланге атаки, отыгрывая в пас с Педри.



29 мин. Желтая для Ленгле, который в центре поля столкнулся с Вальверде.



28 мин. Каземиро сыграл в мяч, а потом въехал в ноги сопернику.



27 мин. Финты Месси в чужой штрафной завершились падением на газон! Сбивали?! VAR!

🇺🇸 First American to play in the 118-year history of #ElClásico. 🦾🔵🔴 @sergino_dest pic.twitter.com/Y11ATwRz6o