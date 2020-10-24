7-й тур
Барселона
1 : 2
Реал Мадрид
'83   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура испанской Примеры

  • 24.10.2020 16:57
  • 12560 просмотров
  • 26 комментариев
Барселона – Реал – 1:2. LIVE
© fcbarcelona.com

Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:2

Фати, 9 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (пен.)

 Ленгле, 29, Альба, 64 – Каземиро, 19, Начо, 37

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс – Фати, Коутиньо, Педри – Месси.

Запасные: Пенья, Арнау, Фирпо, Аленья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Дембеле, Пуч, Пьянич, Роберто, Тринкан

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо (Васкес, 43) – Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 69) – Винисиус, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитан, Марсело, Йович, Иско, Родриго.

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

 82 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Тринкан заменил Бускетса, Гризманн вышел вместо Фати, а Асенсио был заменен на Родриго.

79 мин. Прямой удар со штрафного от Месси пришелся в стенку.

77 мин. Винисиус сбил Бускетса у границ своей штрафной.

74 мин. Реал под высоким прессингом соперников разыгрывает мяч на своей половине.

70 мин. МОМЕНТ! Куртуа перевел подачу с левого фланга перед собой, после чего Коутиньо пробил слету из центра штрафной. Попал в Рамоса, рикошет от которого пришелся в руку Варану, но она была прижата к корпусу.

 69 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Вальверде уступил место под выход Модрича.

67 мин. Удар Коутиньо с левого фланга штрафной пришелся в корпус Варана.

 64 мин. Альба договорился до желтой в момент просмотра повтора.

 63 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! С пенальти Рамос пробил низом в левый угол!

62 мин. ПЕНАЛЬТИ! Арбитр вернулся с назначением наказания и желтой в сторону одной из скамеек!

61 мин. Пошел смотреть повтор главный арбитр! Потянул защитник Барсы визави за футболку, но Рамос упал уже после того, как Клеман ее отпустил.

60 мин. Повтор смотрят на VAR.

59 мин. Красиво падал Рамос во время подачи с левого фланга и борьбы против Ленгле.

57 мин. Осторожно играет в пас на своей половине каталонская команда.

54 мин. МОМЕНТ! Коутиньо замыкал подачу с правого фланга ударом головой, однако отправил мяч лишь в сетку с внешней стороны!

51 мин. ОПАСНО! Месси отдал пас в правый фланг штрафной для Фати, тот стелил мяч на дальнюю штангу, однако Коутиньо явно не успевал.

50 мин. Удар Каземиро с дальней дистанции пришелся в сторону от левой штанги.

47 мин. С углового на правом фланге начал тайм Реал, но Рамос пробил головой неточно в завершении подачи Крооса.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Пас на ход в правый фланг от Бензема для Винисиуса завершился перехваченным прострелом бразильца.

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.

44 мин. Остановил рывок Асенсио по правому флангу атаки подкатом Коутиньо.

43 мин. ЗАМЕНА У РЕАЛА. Васкес вышел вместо Начо. Повреждение?

40 мин. Очередной навес Альбы от лицевой с левого фланга пришелся в Куртуа.

39 мин. Заброс от Крооса из глубины поля был перехвачен.

 37 мин. Начо в правом фланге обороны снес с ног Альбу.

35 мин. Удар Каземиро из центра штрафной, который завершал прострел с левого фланга, блокировал Ленгле.

33 мин. В лицо Десту попал мяч при подаче с левого фланга от Винисиуса.

31 мин. В оффсайд залез Бускетс в правом фланге атаки, отыгрывая в пас с Педри.

29 мин. Желтая для Ленгле, который в центре поля столкнулся с Вальверде.

28 мин. Каземиро сыграл в мяч, а потом въехал в ноги сопернику.

27 мин. Финты Месси в чужой штрафной завершились падением на газон! Сбивали?! VAR!

24 мин. МОМЕНТ! И уже в ответной атаке Реала с левого фланга простреливал Кроос, а Нето парировал удар Бензема в касание из центра штрафной! Что творят!

24 мин. МОМЕНТ! Какой ловкий финт от Месси в правом фланге штрафной! Рамос ушел досматривать игру в этом эпизоде! Но Куртуа потащил удар в ближний!

23 мин. МОМЕНТ! Нето провалил выход на подачу углового с левого фланга, врезался в Начо, после чего Варан ударом головой пробил в уже падающего на газон партнера!

22 мин. Прострел с левого фланга штрафной от Бензема был блокирован.

 19 мин. МОМЕНТ! Куртуа прекрасно видел полет мяча после дальнего удара Месси, поэтому без проблем с ним справился. Однако Каземиро своим подкатом, незадолго до этого, подбил ногу аргентинца.

17 мин. Реал в позиционной атаке на чужой половине находится в данные минуты.

15 мин. Коутиньо пробивал из-за пределов штрафной низом. Без проблем для Куртуа.

13 мин. Альба на левом фланге вновь получил мяч, после чего стрелял наудачу в центр штрафной. Прогадал – там только соперники.

11 мин. Месси не пустили к мячу после прострела Альбы от лицевой на левом фланге штрафной.

 9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Классика от Барсы! Заброс в левый фланг штрафной для Альбы завершился прострелом во вратарскую, где Фати убежал от Рамоса! Есть самый «молодой» гол в Эль Класико!

7 мин. В оффсайд залез Винисиус, открываясь под заброс в левый фланг чужой штрафной.

 5 мин. ГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бензема разогнал атаку в правом полуфланге, после чего отдал в штрафную для Вальверде, который тут же заприметил свободный дальний верхний угол!

2 мин. Перевод от Рамоса в переднюю линию оказался неточным.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 17:00.

На Пиренейском полуострове в эти выходные все внимание будет сосредоточено вокруг легендарного противостояния между каталонской и мадридской футбольными школами, которые сойдутся в схватке уже в 204-й раз. У «Барселоны» наблюдаются проблемы на внутренней арене в последних турах: домашняя ничья с «Севильей» (1:1) получила развитие в виде поражения в пригороде Мадрида против «Хетафе» (0:1). Однако за стартовый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ференцвароша» (5:1) к коллективу Рональда Кумана претензии сложно было предъявить. А вот подопечные Зинедина Зидана продлили последствия минимальной неудачи с «Кадисом» (0:1) осечкой в игре против донецкого «Шахтера» (2:3), после чего общественность сразу заговорила об отсутствии лидеров в команде, кроме Серхио Рамоса. Так ли это на самом деле – ответ на этот и другие вопросы точно можно будет найти по ходу долгожданного «El Clasico».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 24.10.2020 18:42
    0
    Реал плохо смотрится на фоне Барсы, отбиваются как могут
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 18:41
    -2
    AdvocatusDei, 24.10.2020 18:38
    Казалось Барса выиграет без проблем
    Без проблем?
    Барса такая-же убогая как и Реал
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 18:38
    -2
    Казалось Барса выиграет без проблем
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:37
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:36
    Рука в штрафной - это пенальти, это потом начали придумывать: прижатая, не прижатая, расстояние до руки, увеличение площади тела и т.д.
    правила в футболе меняются, не живите прошлым ;)
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:36
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:36
    Рука в штрафной - это пенальти, это потом начали придумывать: прижатая, не прижатая, расстояние до руки, увеличение площади тела и т.д.
    Не мели херни. Прижатая рука, которая не увеличивает объем тела никогда не была пеналем.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 24.10.2020 18:36
    -1
    Philip J. Fry, 24.10.2020 18:34
    прижатая рука это не пенальти, еще и с близкого расстояния.
    Рука в штрафной - это пенальти, это потом начали придумывать: прижатая, не прижатая, расстояние до руки, увеличение площади тела и т.д.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:35
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:33
    Вот именно, что технически...
    Точно так же как мяч попал недавно в руку Реала. Тоже технически пенальти.
    Но ставят только в ворота Барс технические!
    По рукам рекомендации, а по зацепам за футболки 100% пеналь.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:34
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:33
    Вот именно, что технически...
    Точно так же как мяч попал недавно в руку Реала. Тоже технически пенальти.
    Но ставят только в ворота Барс технические!
    прижатая рука это не пенальти, еще и с близкого расстояния.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 24.10.2020 18:33
    -2
    Philip J. Fry, 24.10.2020 18:24
    В эру вара так откровенно тянуть за футболку, Рамос конечно падение рисовал, но технически повод для пеналя был.
    Вот именно, что технически...
    Точно так же как мяч попал недавно в руку Реала. Тоже технически пенальти.
    Но ставят только в ворота Барс технические!
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:32
    -1
    Mr.Budd, 24.10.2020 18:20
    Реал, как реал. Не показывает ничего криминального,не похоже, чтоб это был кризис. Просто шахта в тот день была слишком уж хороша
    Просто за слив Барсе могут и порвать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 18:31
    0
    То все Ворскла
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 24.10.2020 18:30
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 17:35
    Ссылка есть у кого?
    Лови https://gooool.tv/
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:24
    0
    В эру вара так откровенно тянуть за футболку, Рамос конечно падение рисовал, но технически повод для пеналя был.
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 24.10.2020 18:24
    +1
    ох і цирк бля. як Мессі по ногам Начо, так все норм, а тут побіг вар дивитись
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 24.10.2020 18:20
    -2
    Реал, как реал. Не показывает ничего криминального,не похоже, чтоб это был кризис. Просто шахта в тот день была слишком уж хороша
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 18:10
    +1
    Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    https://myfootball.top/1094406-translyaciya-matcha-barselona-real-madrid.ht
    ml#section-2
    Спасибо
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    +1
    http://livetv.sx/eventinfo/989754_barcelona_real_madrid/
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    +2
    https://myfootball.top/1094406-translyaciya-matcha-barselona-real-madrid.ht
    ml#section-2
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:59
    +2
    Кроты за барсу, но в душе за Реал
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 17:35
    0
    Ссылка есть у кого?
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    +2
    https://myfootball.top/1094406-translyaciya-matcha-barselona-real-madrid.ht
    ml#section-2
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 17:59
    +2
    Кроты за барсу, но в душе за Реал
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 24.10.2020 18:24
    +1
    ох і цирк бля. як Мессі по ногам Начо, так все норм, а тут побіг вар дивитись
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 18:10
    +1
    Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    https://myfootball.top/1094406-translyaciya-matcha-barselona-real-madrid.ht
    ml#section-2
    Спасибо
    Ссылка
    Микола Борисевич
    online
      Микола Борисевич, 24.10.2020 18:06
    +1
    http://livetv.sx/eventinfo/989754_barcelona_real_madrid/
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 24.10.2020 18:42
    0
    Реал плохо смотрится на фоне Барсы, отбиваются как могут
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:37
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:36
    Рука в штрафной - это пенальти, это потом начали придумывать: прижатая, не прижатая, расстояние до руки, увеличение площади тела и т.д.
    правила в футболе меняются, не живите прошлым ;)
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:36
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:36
    Рука в штрафной - это пенальти, это потом начали придумывать: прижатая, не прижатая, расстояние до руки, увеличение площади тела и т.д.
    Не мели херни. Прижатая рука, которая не увеличивает объем тела никогда не была пеналем.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:35
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:33
    Вот именно, что технически...
    Точно так же как мяч попал недавно в руку Реала. Тоже технически пенальти.
    Но ставят только в ворота Барс технические!
    По рукам рекомендации, а по зацепам за футболки 100% пеналь.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:34
    0
    _NATSGUL_, 24.10.2020 18:33
    Вот именно, что технически...
    Точно так же как мяч попал недавно в руку Реала. Тоже технически пенальти.
    Но ставят только в ворота Барс технические!
    прижатая рука это не пенальти, еще и с близкого расстояния.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 18:31
    0
    То все Ворскла
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 24.10.2020 18:30
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 17:35
    Ссылка есть у кого?
    Лови https://gooool.tv/
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 24.10.2020 18:24
    0
    В эру вара так откровенно тянуть за футболку, Рамос конечно падение рисовал, но технически повод для пеналя был.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 24.10.2020 17:35
    0
    Ссылка есть у кого?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:09
    0
    Ніфіга собі початок... 8 хв. і вже 1:1
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:06
    0

    Хех... Ось так. Пас в діру між двома, і - гол.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 24.10.2020 17:04
    0
    Реал В перед
    Ссылка
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