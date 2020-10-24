7-й тур
Барселона
1 : 1
Реал Мадрид
'20   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура испанской Примеры

  • 24.10.2020 16:57
  • 3682 просмотра
  • 6 комментариев
Барселона – Реал – 1:1. LIVE
© fcbarcelona.com

Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:1

Фати, 9 – Вальверде, 5

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс – Фати, Коутиньо, Педри – Месси.

Запасные: Пенья, Арнау, Фирпо, Аленья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Дембеле, Пуч, Пьянич, Роберто, Тринкан

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо – Кроос, Каземиро, Вальверде – Винисиус, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитан, Модрич, Марсело, Васкес, Йович, Иско, Родриго.

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

17 мин. Реал в позиционной атаке на чужой половине находится в данные минуты.

15 мин. Коутиньо пробивал из-за пределов штрафной низом. Без проблем для Куртуа.

13 мин. Альба на левом фланге вновь получил мяч, после чего стрелял наудачу в центр штрафной. Прогадал – там только соперники.

11 мин. Месси не пустили к мячу после прострела Альбы от лицевой на левом фланге штрафной.

 9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Классика от Барсы! Заброс в левый фланг штрафной для Альбы завершился прострелом во вратарскую, где Фати убежал от Рамоса! Есть самый «молодой» гол в Эль Класико!

7 мин. В оффсайд залез Винисиус, открываясь под заброс в левый фланг чужой штрафной.

 5 мин. ГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бензема разогнал атаку в правом полуфланге, после чего отдал в штрафную для Вальверде, который тут же заприметил свободный дальний верхний угол!

2 мин. Перевод от Рамоса в переднюю линию оказался неточным.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 17:00.

На Пиренейском полуострове в эти выходные все внимание будет сосредоточено вокруг легендарного противостояния между каталонской и мадридской футбольными школами, которые сойдутся в схватке уже в 204-й раз. У «Барселоны» наблюдаются проблемы на внутренней арене в последних турах: домашняя ничья с «Севильей» (1:1) получила развитие в виде поражения в пригороде Мадрида против «Хетафе» (0:1). Однако за стартовый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ференцвароша» (5:1) к коллективу Рональда Кумана претензии сложно было предъявить. А вот подопечные Зинедина Зидана продлили последствия минимальной неудачи с «Кадисом» (0:1) осечкой в игре против донецкого «Шахтера» (2:3), после чего общественность сразу заговорила об отсутствии лидеров в команде, кроме Серхио Рамоса. Так ли это на самом деле – ответ на этот и другие вопросы точно можно будет найти по ходу долгожданного «El Clasico».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:20
    0
    Барса, удачи!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 17:16
    0
    Вперёд Барса
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:09
    0
    Ніфіга собі початок... 8 хв. і вже 1:1
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:06
    0

    Хех... Ось так. Пас в діру між двома, і - гол.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 24.10.2020 17:04
    +2
    Реал В перед
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 24.10.2020 17:01
    -1
    Барселона! Вперед к победе!
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 24.10.2020 17:04
    +2
    Реал В перед
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 17:20
    0
    Барса, удачи!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 17:16
    0
    Вперёд Барса
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:09
    0
    Ніфіга собі початок... 8 хв. і вже 1:1
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.10.2020 17:06
    0

    Хех... Ось так. Пас в діру між двома, і - гол.
    Ссылка
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