Испанская Примера. 7-й тур.

«Барселона» – «Реал» - 1:1



Фати, 9 – Вальверде, 5

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Бускетс – Фати, Коутиньо, Педри – Месси.

Запасные: Пенья, Арнау, Фирпо, Аленья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Дембеле, Пуч, Пьянич, Роберто, Тринкан

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо – Кроос, Каземиро, Вальверде – Винисиус, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитан, Модрич, Марсело, Васкес, Йович, Иско, Родриго.

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).



17 мин. Реал в позиционной атаке на чужой половине находится в данные минуты.

WHAT A START TO EL CLASICO 🍿 pic.twitter.com/v1WtYFJ4gH — B/R Football (@brfootball) October 24, 2020

15 мин. Коутиньо пробивал из-за пределов штрафной низом. Без проблем для Куртуа.



13 мин. Альба на левом фланге вновь получил мяч, после чего стрелял наудачу в центр штрафной. Прогадал – там только соперники.



11 мин. Месси не пустили к мячу после прострела Альбы от лицевой на левом фланге штрафной.



9 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Классика от Барсы! Заброс в левый фланг штрафной для Альбы завершился прострелом во вратарскую, где Фати убежал от Рамоса! Есть самый «молодой» гол в Эль Класико!



7 мин. В оффсайд залез Винисиус, открываясь под заброс в левый фланг чужой штрафной.

5 мин. ГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бензема разогнал атаку в правом полуфланге, после чего отдал в штрафную для Вальверде, который тут же заприметил свободный дальний верхний угол!



2 мин. Перевод от Рамоса в переднюю линию оказался неточным.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура испанской Примеры, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 17:00.

На Пиренейском полуострове в эти выходные все внимание будет сосредоточено вокруг легендарного противостояния между каталонской и мадридской футбольными школами, которые сойдутся в схватке уже в 204-й раз. У «Барселоны» наблюдаются проблемы на внутренней арене в последних турах: домашняя ничья с «Севильей» (1:1) получила развитие в виде поражения в пригороде Мадрида против «Хетафе» (0:1). Однако за стартовый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ференцвароша» (5:1) к коллективу Рональда Кумана претензии сложно было предъявить. А вот подопечные Зинедина Зидана продлили последствия минимальной неудачи с «Кадисом» (0:1) осечкой в игре против донецкого «Шахтера» (2:3), после чего общественность сразу заговорила об отсутствии лидеров в команде, кроме Серхио Рамоса. Так ли это на самом деле – ответ на этот и другие вопросы точно можно будет найти по ходу долгожданного «El Clasico».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».