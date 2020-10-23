В седьмом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в субботу 24 октября донецкий «Олимпик» в Киеве будет принимать черниговскую «Десну».

Команды являются соседями по турнирной таблице, имея по 9 очков. У «Десны» лучше разница забитых и пропущенных голов, зато у «Олимпика» больше побед. В новом сезоне оба клуба пока выступают неровно, сочетая, в целом, хорошие матчи с не очень удачными. Так, черниговские футболисты после победы над «Зарей» 3:1 и ничейными играми с двумя нашими грандами («Динамо» 0:0 и «Шахтером» 2:2), смогли лишь разделить очки поровну с дебютантом элитного дивизиона «Ингульцом» 1:1 и проиграли «Днепру-1» 0:2. Что касается подопечных Игоря Климовского, то они имеют в своем активе три победы, в том числе над «Александрией» 3:2, а в пассиве три поражения, включая домашнее с «Ворсклой» 0:1 в предыдущем туре.

Матч «Олимпик» - «Десна» пройдет на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало игры в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.