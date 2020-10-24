Украинская Премьер-лига. 7-й тур

Олимпик - Десна - 0:0

«Олимпик»: Паст, Мостовой, Гитченко, Имереков, Конопля, Огиря, Арвеладзе, Мудрик, Тотовицкий, Калитвинцев, Шевцов

Запас: Литовка, Тамм, Ермаков, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Западня, Дегтярев

«Десна»: Кичак, Лебеденко, Пасич, Гришко, Драме, Бабенко, Завийский, Тейшейра, Политіло, Бенито, Шахаб

Запас: Бетим, Цымбалюк, Снурницын, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Альваренга, Каргбо

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Динамо» имени В.Лобановского

19 мин. Десна похоже перехватила инициативу и стала больше контролировать мяч.

17 мин. Два угловых у ворот «Олимпика». Оба раза Кичак играл надежно, первый раз отбил мяч, второй зафиксировал в своих руках.

15 мин. Опасно! Из-за пределов штрафной площади пробивал Завийский, но мяч пролетел рядом с правой боковой стойкой.

13 мин. Равная игра идет, то одна команда атакует, то другая.

10 мин. Момент! а вот и первая опасная ситуация в матче. Мудрик прорвался по левому флангу и сделал передачу в центр штрафной площади, где Шевцов и Калитвинцев не поделили мяч и момент был упущен.

7 мин. Олимпик пока больше владеет мячом и чаще атакует.

4 мин. Команды обменялись атаками, пока без острых моментов.

1 мин. Атака Десны, но мяч после неточного удара Калитвинцева пролетает мимо ворот

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в субботу 24 октября донецкий «Олимпик» в Киеве будет принимать черниговскую «Десну».

Команды являются соседями по турнирной таблице, имея по 9 очков. У «Десны» лучше разница забитых и пропущенных голов, зато у «Олимпика» больше побед. В новом сезоне оба клуба пока выступают неровно, сочетая, в целом, хорошие матчи с не очень удачными. Так, черниговские футболисты после победы над «Зарей» 3:1 и ничейными играми с двумя нашими грандами («Динамо» 0:0 и «Шахтером» 2:2), смогли лишь разделить очки поровну с дебютантом элитного дивизиона «Ингульцом» 1:1 и проиграли «Днепру-1» 0:2. Что касается подопечных Игоря Климовского, то они имеют в своем активе три победы, в том числе над «Александрией» 3:2, а в пассиве три поражения, включая домашнее с «Ворсклой» 0:1 в предыдущем туре.

Матч «Олимпик» - «Десна» пройдет на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского. Начало игры в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.