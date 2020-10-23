В субботу, 24-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Коронавирус COVID-19 не отступает в осенний период и заставляет функционеров принимать порой не самые очевидные решения. Касается это и проведения матчей наивысшего уровня в рамках национального первенства. Изначально, предстоящая игра должна была проводиться в Полтаве, а стороной хозяев должна была стать «Ворскла». Однако эпидемиологическая ситуация в городе ликвидировала возможность проведения матча на стадионе им. А. Бутовского, а промежуточный вариант с КСК «Ника» в Александрии не устроил одну из сторон. И куда более странным в таком контексте выглядело новое место проведения игры – НТК им. Банникова в столице Украины не видел матчи основной команды донецкого «Шахтера» уже достаточно давно. А ведь мы сейчас говорим о главной игре тура, где будет решаться имя конкурента «Динамо» на вершине турнирной таблицы! Остается лишь верить, что ситуация с переносом не подорвет боевой характер противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла».